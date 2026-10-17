Choupenitch zahájil sezonu triumfem na Světovém poháru v Japonsku

Mistr světa v šermu fleretem Alexander Choupenitch vyhrál úvodní turnaj Světového poháru v sezoně. V Takamacu City si dvaatřicetiletý český reprezentant poradil se všemi šesti soupeři a druhý triumf na pohárovém okruhu v kariéře vybojoval po suverénním finálovém vítězství nad Francouzem Maximem Pautym 15:4.
Choupenitch potvrdil v Japonsku roli světové jedničky v žebříčku FIE a po roce zopakoval vítězný vstup do sezony. Vloni pohárový seriál zahájil premiérovým triumfem v Palmě de Mallorca. Nyní přidal do sbírky sedmou medaili ze Světového poháru, dosud vybojoval i tři stříbra a dva bronzy.
„Nečekal jsem, že se nám takhle podaří vstup do sezony. Ale občas, když to člověk nečeká, tak se mu zadaří,“ řekl Choupenitch na facebookovém profilu českého svazu. „Byl to strašně dlouhý den a trochu mě skolila viróza, ale myslím, že se to povedlo,“ pochvaloval si svěřenec italského kouče Giovanniho Bortolasa.
Na českého reprezentanta postupně nestačili Japonec Šoma Fudžino (15:5), Američan Chase Emmer (15:7), Francouz Jules Andriamampianina (15:8) a ve čtvrtfinále světová osmička a bronzový olympijský medailista z Paříže 2024 Nick Itkin z USA (15:9).
Dvakrát otočený palec
V semifinále se Choupenitch vypořádal s dalším domácím šermířem a někdejším vicemistrem světa Tošijou Saitem (15:11). Vyrovnal se i se situací, kdy si v úvodu duelu musel nechat obstříknout prst na pravé noze poté, co mu na ni soupeř šlápl. I v předchozím duelu zažil podobný bolestivý moment. „Dvakrát mi (soupeři) otočili prst a fyzioterapeut Patrik Grosman mi to zafačoval, dal mi různé léky a moc mi pomohl,“ řekl Choupenitch.
Finálový duel s loňským bronzovým medailistou z mistrovství světa Pautym rozhodl poté, co od nepříznivého stavu 2:3 předvedl sérii devíti zásahů. O rok starší Francouz, jemuž ve světovém žebříčku patří 31. pozice a má ve sbírce zlato a bronz z posledních dvou olympijských týmových soutěží, už rozjetého soupeře zastavit nedokázal.
„Finále bylo skvělý, 15:4... z toho mám velkou radost. Celý den byl super. Těším se, co přinese budoucnost, tohle bylo skvělé,“ radoval se Choupenitch, který zaznamenal na japonské půdě další cenný úspěch po bronzu z tokijské olympiády v roce 2021.
Druhý český reprezentant v Japonsku Michael Lev Holý po vyřazení ve třetím předkole obsadil v Takamacu City 73. místo.