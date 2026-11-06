Češky jsou na ME v lakrosu v semifinále a zajistily si účast na MS

České reprezentantky v šestkovém lakrosu si postupem do semifinále mistrovství Evropy zajistily účast na světovém šampionátu, na němž se bude hrát příští rok o účast na olympijských hrách v Los Angeles. Tým americké trenérky Tierney Larsonové ještě na turnaji ve španělském Salou neprohrál a ve čtvrtfinále porazil Irsko vysoko 11:3. V semifinále narazí na Izrael.
Národní tým dokázal Irsko udržet do poločasu pouze na jediném gólu a po dvou trefách Barbory Jaskové ve druhé osmiminutovce vedl 5:1. Irkám se dál nedařilo v útoku a Češky naopak přidávaly další góly. Po vítězství 11:3 na mistrovství Evropy mohou získat první seniorskou medaili pro český lakros. „Naprosto předčily moje očekávání, soupeřky se ani nedostaly k brance. Byla to dominantní výhra a jsem na ně strašně pyšná,“ řekla Larsonová.
Češky na šampionátu ovládly základní skupinu C po výhrách nad Španělskem (26:1), Chorvatskem (21:4) a Německem (12:6) a hladce přešly i přes první kolo play-off. Jejich dalším soupeřem bude v sobotu Izrael, druhou semifinálovou dvojici tvoří Německo a Británie.
Z ME postoupí na světový šampionát pět týmů. MS se uskuteční za účasti 16 celků v říjnu a listopadu 2027 v americkém Colorado Springs a tam už bude ve hře přímý postup na OH.
Šestkový lakros je jedním z pěti sportů, které Mezinárodní olympijský výbor zařadil na návrh amerických pořadatelů do programu Her v roce 2028.