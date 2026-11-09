Češky dosáhly na lakrosový bronz. Medaili mají po 23 letech

České reprezentantky v šestkovém lakrosu získaly na mistrovství Evropy ve španělském Salou bronzové medaile. V závěrečném zápase o třetí místo porazily Německo 10:7.
Bronzu se české hráčky dočkaly počtvrté po letech 1997, 1999 a 2003.
Už pátečním postupem do semifinále si český tým zajistil účast na světovém šampionátu v Colorado Springs, na kterém se bude hrát příští rok o účast na olympijských hrách v Los Angeles. Šestkový lakros je jedním z pěti sportů, které Mezinárodní olympijský výbor zařadil na návrh amerických pořadatelů do programu her v roce 2028.
První i druhá čtvrtina souboje o bronz skončily shodně remízou 2:2, ve třetí však Češky skórovaly třikrát: prosadily se Barbory Jasková i Koděrová a Michaela Jeřichová. Koděrová k dnešnímu vítězství přispěla celkem čtyřmi trefami.
Titul získaly Izraelky, semifinálové přemožitelky českého týmu ve finále po dramatickém průběhu porazily Britky 11:10.