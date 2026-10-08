Česko si připomíná Památný den sokolstva, odhalena byla pamětní deska Věře Čáslavské

Na budově Základní školy Věry Čáslavské byla odhalena pamětní deska legendární gymnastce, jejíž jméno škola nese od roku 2018. Stalo se tak v den, kdy si lidé po celé zemi připomínají u příležitosti Památného dne sokolstva oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa.
„Maminka si všech sokolů vážila. Nejenže sportují, ale vychovávají nás, abychom byli silní tělem i duchem,“ řekla dcera české a československé gymnastické legendy Radka Čáslavská. „Nebyla pouhou sportovkyní, která toho hodně dokázala, ale byla krásnou lidskou bytostí, protože se snažila ze všech sil všude, kde mohla, pomáhat,“ doplnila.
Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka bylo sokolství pro Čáslavskou mnohem víc než jenom sport. „Byly to hodnoty, jako jsou disciplína, odvaha, vytrvalost a také schopnost stát za tím, čemu člověk věří. A já doufám, že tahle deska bude inspirací všem, kteří tady budou procházet, a zejména dětem, které chodí sem do školy,“ uvedl starosta.
Čáslavská získala na olympijských hrách v Tokiu 1964 a v Mexiku 1968 sedm zlatých medailí. Byla také čtyřnásobnou mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní Evropy a čtyřnásobnou Sportovkyní roku Československa. Po srpnu 1968 byla kvůli svým postojům k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a podpisu dokumentu Dva tisíce slov vyloučena z řad tělovýchovné organizace. Věnovala se pak trénování a vychovávala mladé adeptky sportovní gymnastiky.
Tato akce byla jednou z mnoha v rámci památného dne, který odkazuje na tragické události z roku 1941, kdy Gestapo během tzv. „Akce Sokol“ v noci ze 7. na 8. října zatklo téměř 1500 sokolských činovníků. Většina z nich byla mučena, vězněna a deportována do koncentračních táborů, odkud se již nevrátila.
V sídle České obce sokolské v Tyršově domě na pražské Malé Straně se uskutečnilo pietní setkání. Památný den připomíná i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách.
„Zakladatelé sokolského hnutí dali Sokolu do vínku ryze demokratické zásady, na nichž sokolská organizace stojí. Jakákoliv totalitní moc tak byla, a vždy bude, pro naši členskou základnu zcela nepřijatelná. I to je skutečnost, kterou si letos už posedmé v řadě připomínáme,“ řekl starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
Na programu byla v Praze i spanilá jízda sokolů, která zahrnuje cyklistickou, pěší a běžeckou trasu. Lidé si mohou připnout na oděv tradiční sokolskou kokardu.
Slavnostní den zakončuje Večer sokolských světel. Vzpomínková akce má každou svíčkou puštěnou po vodní hladině připomenout osud konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život za svobodu. V Praze se koná poblíž Karlova mostu, kde se svíčky pouštějí po hladině Čertovky.
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Sokolové stáli u zrodu československých legií i samostatného Československa, za svobodu země bojovali v domácím i zahraničním odboji během druhé světové války i po ní. Za dobu své existence byl Sokol třikrát zakázán, naposledy za komunistů v padesátých letech. Činnost organizace obnovila po roce 1989.
Nyní má Sokol zhruba 160 000 členů. „Máme velmi mladou členskou základnu, skoro 50 procent jsou děti, více než 60 procent jsou lidé do 26 let věku. Sokol je i dnes velmi relevantní, a to i pro mládež a malé děti,“ zdůraznil Chlumský.