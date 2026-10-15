Část českých sportovců nepojede kvůli účasti Rusů na zimní univerziádu

Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU, totiž sportovci z Ruska a Běloruska jako neutrální závodit budou. Ve sportech, kde je rozpor mezi postojem FISU a světové federace, se Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) rozhodla české reprezentanty nenominovat, upozornil Sport.cz.
Vedení českého univerzitního sportu tento verdikt oznámilo sportovcům a jejich týmům dopisem. „Výkonný výbor ČAUS rozhodl, že sporty, jejichž příslušná mezinárodní sportovní federace nepřipouští účast ruských a běloruských sportovců ve svých mezinárodních soutěžích, nebudou zařazeny do české výpravy na Zimní světovou univerziádu 2027,“ napsala ČAUS.
Týká se to například krosu, v němž se chystal závodit Tomáš Habarta. Běh v terénu spadá pod Světovou atletiku, která vůči Rusům a Bělorusům kvůli ruské agresi na Ukrajině zastává striktní odmítavý postoj. Na účast na univerziádě v roce 2027 musejí zapomenout také závodníci v lyžařském orientačním běhu, v němž v minulosti získalo Česko na této akci medaile.
Curling rozhodnutí chápe, situace ale lituje
Zrušena byla i plánovaná účast ženského týmu v curlingu. „Výkonný výbor ČSC toto rozhodnutí a způsob nátlaku na sportovní autority respektuje, i protože sdílí stejné hodnoty a názory včetně odporu s návratem ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží, zároveň však s politováním konstatuje, že jeho důsledkem je nemožnost účasti českého ženského týmu na univerziádě. Mrzí nás, že hráčky přicházejí o příležitost reprezentovat Českou republiku na významné mezinárodní akci, a to navzdory své sportovní přípravě a úsilí,“ uvedl Český svaz curlingu v prohlášení.
Už dříve padlo rozhodnutí, že se univerziády nezúčastní české hokejové týmy. Na rozdíl od olympijských her totiž budou Rusové a Bělorusové jako neutrální startovat i v kolektivních sportech a proti případnému prvnímu duelu s těmito týmy od začátku konfliktu na Ukrajině se postavil národní hokejový svaz.
Otazníky kolem letní univerziády
Předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová řekla, že se diskutovalo i o tom, jak se postavit k účasti celého týmu. „Dotazovali jsme se i ministra, podle něhož nominace podléhá pravidlům FISU. Náš výkonný výbor přijal usnesení, že nebudeme hlásit sportovce tam, kde jejich federace nepřipouštějí start ruských a běloruských sportovců,“ doplnila.
Na facebooku na to reagoval bývalý tyčkař Zdeněk Lubenský. „Takže russsáci na univerziádě závodit budou a my ne. Sportovci tohle rozhodnutí určitě pochopí a zaujmou zásadový postoj,“ poznamenal.
Zimní univerziáda se uskuteční od 15. do 25. ledna v čínském Čchang-čchunu. V srpnu příštího roku pak budou následovat letní univerzitní hry v Koreji. Pokud se situace na Ukrajině nezmění a postoje FISU i ČAUS zůstanou stejné, zřejmě na nich nebudou závodit čeští atleti. „Předpokládám, že by to tak bylo, ale v tuto chvíli nejsem kompetentní to potvrdit. Myslím, že nyní je to rozumné řešení,“ uvedla Ertlová.