Na prestižním transatlantickém závodu Route du Rhum pošilhával po desítce, nakonec dojel i přes problémy dvanáctý. Jachtař Milan Koláček hodnotil i proto výsledek akce, která se koná jednou za čtyři roky, pozitivně i s ohledem na to, jak dopadly lodě jeho soupeřů. V rozhovoru pro ČT sport přibližuje potíže i průběh dlouhé cesty.
Koláček po startu z francouzského Saint-Malo doplul do cíle v přístavu Pointe-a-Pitre na karibském ostrově Guadeloupe v nejpočetnější divizi Class40 za 15 dní, 19 hodin, 52 minut a 25 sekund. „Byl to dlouhodobý, intenzivní a náročný závod, takže si myslím, že potřebuju aspoň týden regenerace, abych se dostal do normálu, že si půjdu večer lehnout a ráno se vzbudím odpočatý,“ říká.
S nastavením lodi byl před závodem spokojený. „Cítil jsem, že loď, kterou jsem letos postavil, je opravdu rychlá. V těch podmínkách jsem – dá se říct – exceloval, když jsem byl o nějakou desetinu uzlu rychlejší než moji protivníci. Kdybychom jeli do Brazílie, tak by to vypadalo ještě trochu jinak,“ myslí si s ohledem na to, že v delším závodě by byl ještě úspěšnější.
Na strastiplné cestě měl Koláček podle svých slov dva zásadní problémy. „To nejhorší, co se mi mohlo stát, bylo to, že jsem přišel o monitor – o propojení monitoru s počítačem – těsně před startem, kdy jsme plombovali motor, abych ho nemohl používat k pohybu. Naštěstí jsem měl záložní variantu – malý iPad – který jsem mohl použít jako vzdálenou obrazovku k tomu počítači. To bylo pro mě velké ochromení, abych mohl držet tempo s těmi nejlepšími,“ tvrdí. „A potom v závěru jsem přišel o uložení motoru. Oproti některým ale dojela loď velice v pořádku,“ dodává Koláček.
Nejnáročnější zřejmě bylo ale vypořádat se s deficitem spánku. „Nejvíc jsem naspal asi 45 minut v kuse. Jinak jsem to měl rozkouskované po patnácti až dvaceti minutách. To je takový interval, kdy se člověk probudí – a kdyby loď plula špatným směrem nebo nebyla dobře nastavená – jsou škody poměrně malé,“ vysvětluje. „Takže se probouzíme po krátkých intervalech, abychom zkontrolovali výkonnost lodi, že jede správným směrem a že je dobře nastavená. Celkem naspíme tři a půl až čtyři a půl hodiny za 24 hodin,“ prozrazuje.
Nakonec z toho byla dvanáctá příčka. „Hodnotím to pozitivně, přestože jsem mířil trošku výš. Ale realisticky je faktem to, že jsem měl strašně krátkou dobu na přípravu. Kluci, se kterými se porovnávám, mají za sebou minimálně tříletou kampaň na stejné lodi. Čas strávený na lodi je to, co vás dělá silným,“ dodává Koláček.