Taekwondistka Bínová zkompletovala na OHM českou medailovou sbírku

Po zlatém plavci Zdeňku Procházkovi a bronzové cyklistce Lindě Sítkové vybojovala na olympijských hrách mládeže v Dakaru taekwondistka Alice Bínová stříbrnou medaili. Ve finále podlehla pelhřimovská rodačka Emě Zečirovičové ze Srbska 0:2.
V kategorii nad 63 kilogramů prošla juniorská vicemistryně světa Bínová přes soupeřky z Řecka a Hondurasu suverénně do semifinále, v němž narazila na Francouzku Meriem Benyoubovou. Sedmnáctiletou Češku potkala první komplikace ve druhém kole, když ji Francouzka dvakrát trefila do hlavy a vedla 7:3. Bínová dohnala ztrátu kopem z otočky a údery rukou pak upravila na konečných 10:7.
Srbská finálová soupeřka ale již byla nad síly talentované Češky. Zečirovičová díky silné přední noze měla navrch v obou kolech a utkání ukončila kopem z otočky do hlavy za maximální počet šesti bodů.
Další český taekwondista Josef Rýva v kategorii do 73 kg prohrál v osmifinále s Tunisanem Ademem Djebbim 0:2.