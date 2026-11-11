Olympijské hry

Taekwondistka Bínová zkompletovala na OHM českou medailovou sbírku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Po zlatém plavci Zdeňku Procházkovi a bronzové cyklistce Lindě Sítkové vybojovala na olympijských hrách mládeže v Dakaru taekwondistka Alice Bínová stříbrnou medaili. Ve finále podlehla pelhřimovská rodačka Emě Zečirovičové ze Srbska 0:2.

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Semifinále a finále taekwondistky Bínové na OHM
Zdroj: ČT sport

V kategorii nad 63 kilogramů prošla juniorská vicemistryně světa Bínová přes soupeřky z Řecka a Hondurasu suverénně do semifinále, v němž narazila na Francouzku Meriem Benyoubovou. Sedmnáctiletou Češku potkala první komplikace ve druhém kole, když ji Francouzka dvakrát trefila do hlavy a vedla 7:3. Bínová dohnala ztrátu kopem z otočky a údery rukou pak upravila na konečných 10:7.

Srbská finálová soupeřka ale již byla nad síly talentované Češky. Zečirovičová díky silné přední noze měla navrch v obou kolech a utkání ukončila kopem z otočky do hlavy za maximální počet šesti bodů.

Další český taekwondista Josef Rýva v kategorii do 73 kg prohrál v osmifinále s Tunisanem Ademem Djebbim 0:2.

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