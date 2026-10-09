Do Prahy zavítala velká osobnost světového sportu, marketingový expert Michael Payne. Sedmašedesátiletý Brit mluvil v rozhovoru pro ČT sport o byznysové revoluci, kterou v 80. letech pomáhal v rámci Mezinárodního olympijského výboru rozpoutat, i o své představě toho, jak bude vypadat sport budoucnosti.
Payne se do světa sportovního marketingu zapojil již v sedmdesátých letech poté, co skončila jeho kariéra akrobatického lyžaře. Postupně se dostal do pozice, že začal spolupracovat s velkými jmény tehdejšího sportu – mj. Horstem Dasslerem, dědicem impéria adidas, nebo Richardem Poundem, který se stal viceprezidentem MOV.
Tehdejší olympismus přitom vypadal o dost jinak, než jak jej známe. „V osmdesátých letech byl MOV na pokraji bankrotu. Byli jsme na křižovatce. Teď je to mnohamiliardový byznys, ale málokdo si dnes vzpomene, že to tak nebylo vždy. MOV musel najít cestu, jak přežít,“ řekl Payne, který v první polovině 80. let ve spolupráci s Poundem a Dasslerem vytvořil tzv. „TOP“, tedy program The Olympic Partners.
Nově olympijští sponzoři začali uzavírat smlouvy na celé olympijské cykly (olympiády) a měly zaručenou exkluzivitu v rámci svého odvětví (partnerem se tak nemohly stát najednou dvě společnosti podnikající např. v bankovních službách, občerstvení nebo sladkých nápojích). Příjmy olympijského hnutí šly rapidně nahoru a tento trend pokračuje dodnes – příjmy za každé období převyšují ty předcházející. Sponzoři (partneři) zase dostali exkluzivitu, která pomáhá jejich značce.
Pro olympijské hry to byla malá revoluce, která za vlády Juana Antonia Samaranche naplnila pokladnu Výboru, jež jen pár let předtím zela prázdnotou. Payne s Poundem a Dasslerem změnili chod olympijského hnutí a vytvořili model, který s určitými obměnami funguje doteď. Jen za poslední olympiádu, tedy čtyřleté období jednoho cyklu, TOP přinesl Mezinárodnímu olympijskému výboru více než tři miliardy dolarů.
Podílel se také na úpravách smluv s televizními společnostmi, které za přenosy z každých Her platí velké peníze (v případě Her v Paříži 2024 to podle oficiálních dat MOV bylo 3,2 miliardy dolarů). Nebylo tomu tak ale vždy. „Dříve byla diskuse o tom, zda televize vůbec za práva mají platit, vždyť píšící novináři také neplatí. Například Hry v roce 1956 se kvůli sporům z Melbourne vůbec nevysílaly. Dnes je to těžko představitelné,“ usmívá se Payne, který v Praze vystoupil na konferenci Sport Alive.
Sport a jeho budoucnost
Britský marketér ale nespolupracoval pouze s olympijským hnutím, později se podílel na expanzi organizace F1, momentálně pracuje pro mezinárodní volejbalovou federaci. Píše také knihy, ta poslední právě vychází v českém překladu. Zamýšlí se také nad budoucností světového sportu, který mj. i vzhledem k rozvoji umělé inteligence může vypadat o hodně jinak než nyní.
Otázkou vůbec je, jestli je sportovní soupeření pro mladší ročníky stále atraktivní. „Mladé generace mají jiný vztah ke sportu, přešly ke hrám, k esportu. Vlády by si měly uvědomit, že když je přivedou ke sportu, je to pro ně vlastně výhodná investice – do jejich zdraví apod. Dřív byla jedna televize, dnes mají možnosti prakticky neomezené, je to velmi soutěživé prostředí. Měli bychom je ale naučit lásce ke sportu,“ je přesvědčený Payne.
„Dalším problémem je, že sport se znovu stává velkou politickou zbraní. Nám se kdysi podařilo ukončit éru bojkotů a dlouho se dařilo držet sport mimo politiku, to se ale poslední roky mění. Sport má velké mediální pokrytí a politici chtějí být vidět – tak to je. Vzpomeňme fotbalové MS a prezidenta Trumpa. Když začne zpochybňovat rozhodnutí na hřišti, je to hodně za červenou čarou. Sport by měl zůstat neutrální,“ míní.
Samozřejmou otázkou je problém umělé inteligence a jejího překotného vývoje. „Jak ji využít jako podporu sportu, aby ten systém nezničila,“ zamýšlí se Payne. Ne nedávné „robotické olympiádě“ například robot Tiangong překonal sprinterský rekord Usaina Bolta, když zaběhl 100 m za 9,32. Payne se ale zamýšlí nad širšími dopady AI, než je pouze rychle se pohybující stroj.
„Je tu otázka genetické modifikace, implantátů v těle, které vám budou pomáhat. Ještě větším problémem je matchfixing, který ohrožuje integritu samotného sportu. Pokud bude publikum přesvědčeno, že sport běží podle dohodnutých scénářů, tak okamžitě ztratí zájem. Různých nebezpečí je ale celá řada,“ obává se. „Jak zajistíme, že nám AI bude sloužit, a ne nás ohrožovat. To je společenská, ale také sportovní debata,“ podotýká.
„Jsou před námi velké výzvy,“ připouští Payne. „Když se ale budeme o budoucnost starat, tak může být hodně zářivá,“ uzavírá na optimistickou notu legenda světového sportovního marketingu.