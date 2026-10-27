Fokus podcast: Olympijský mýtus už je i knižní. Politika k olympiádám patří, říká autor

Podcast Olympijský mýtus, který vytvořili novináři Martin Vait a Vojtěch Jírovec, se v loňském roce umístil mezi deseti nejlepšími audio díly v hodnocení Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS). Nyní vychází i jeho knižní verze. Více o ní v novém Fokus podcastu.
Olympijský mýtus je publikace, která navazuje na stejnojmennou podcastovou sérii. Ta série vznikla před dvěma lety pod hlavičkou České televize. Můžeš nějak popsat genezi celého projektu?
My jsme tehdy s kolegou a kamarádem Martinem Vaitem končili v Českém rozhlase s podcastem, který se jmenoval Tribuna. Přemýšleli jsme, co dál, jak to posuneme. Přišli jsme s tím, že by bylo fajn udělat něco takového menšího, co půjde víc do hloubky, a protože se v tom roce 2024 v létě konaly olympijské hry v Paříži, řekli jsme si, že zkusíme něco udělat o olympijské historii. Chtěli jsme se na ni podívat nejenom skrz ten sport, ale spíš skrz ty politické průsečíky, společenské změny a kulturní věci. Olympiáda v tomhle je naprosto geniální téma pro kohokoliv, koho zajímají tyhle překryvy.
V létě 2024, těsně před pařížskou olympiádou, vyšel osmidílný podcast, který jsme nazvali Olympijský mýtus. S Martinem jsme měli ještě další plány na další podcastové série, jedna z nich se týkala Závodu míru a vyšla loni pod názvem Praha Berlín Waršava. Bohužel se na ní Martin už nemohl podílet. Jsem rád, že mě poté, co zemřel v loňském roce, oslovilo nakladatelství Alarm s tím, že se jim to téma líbí a že by to chtěli vydat knižně. To se nakonec po nějakém vyjednávání a dalších věcech podařilo. A jsem moc vděčný, že to vyšlo.
Podcast má osm dílů. Dá se říci, v čem se ta knížka třeba liší?
Je tam jedna kapitola navíc, která se týká právě těch olympijských her v Paříži a potom i těch letošních v Miláně a v Cortině d'Ampezzo, což byly vlastně ty dvoje Hry, které už jsme nestihli, protože jsme to vydávali v létě 2024. Takže to je tam navíc, ale hlavně to je takové celé rozšířené, protože já jsem si tak naivně říkal, že mám přece jenom ty scénáře, mám ta audia těch dílů, takže to nějakým způsobem půjde přetransformovat do té textové knižní podoby. Ale ono člověk velmi rychle přišel na to, že styl vyprávění toho podcastu je vlastně úplně jiný. Navíc jsem si uvědomil, kolik věcí jsme tam vlastně nestihli říct, protože jsme měli omezený prostor zhruba půl hodiny na díl. Takže ta knížka to nějakým způsobem snad rozšiřuje, někdy možná zpřesňuje a poskytuje nějaký širší kontext. Je to takový Olympijský mýtus plus, když to takhle řeknu.
Olympijský mýtus má osm dílů, zajímalo by mě, jaký vlastně je tvůj oblíbený a proč?
Mám rád všechny, ale hodně mě zajímal Berlín 1936, byť je to takové už historické téma, přece jenom je to 90 let letos, ale já jsem si k tomu našel cestu i třeba skrz českou stopu v tomhle celém. Zajímala mě snaha Čechoslováků o přeložení olympijských her, kdy byl založen výbor, který se doslova jmenoval Výbor pro přeložení olympijských her. Stáli za ním dva olympionici, maratonec Oskar Hekš a sochař Jakub Obrovský – tehdy ještě probíhaly umělecké soutěže, na kterých získal bronz v Los Angeles 1932. Oba se snažili o přeložení těch olympijských her právě z toho už tehdy nacistického Berlína. Nakonec to byla snaha neúspěšná, ale nějak mapovat tuhle jejich aktivitu pro mě bylo dost zajímavé.
S tím souvisí takové další téma, které se tady traduje, a totiž že se během poutě olympijské pochodně – takového toho procesí, které je dnes tradicí, ale tehdy se uskutečnilo poprvé a probíhalo i Prahou – Čechoslovákům podařilo zhasnout samotnou olympijskou pochodeň. Jako gesto odporu samozřejmě proti tomu hitlerovskému Německu. Já jsem se snažil najít nějaké zmínky v dobovém tisku, procházel jsem Rudým právem, Lidovými novinami a spoustou dalších tiskovin. Nikde jsem o tom zmínku nenašel.
Našel jsem ji až po válce, kdy zmíněný sochař Jakub Obrovský zemřel v roce 1949. Při té příležitosti vyšla taková brožurka s dvěma nekrology, z nichž jeden napsal Bedřich Reicin, což byl člověk, který byl popravený v procesu s Rudolfem Slánským, ale zároveň taky někdo, kdo se pohyboval ve špionážních službách, byl náměstkem ministra obrany a podílel se na politických procesech. No a tahle, řekněme, kontroverzní, pochybná osoba, tam píše, že se podařilo těm protestantům dokonce třikrát uhasit tu pochodeň, takže...
Potvrzení na světě.
Já právě to neberu moc jako potvrzení, protože mám pocit, že to spíš bylo využité ke zveličení té události. Skutečně ty dobové články o tom nikde nepíšou. Jediná zmínka pochází od člověka, který se pohyboval v těch špionážních službách a tak dál. Pro mě bylo strašně zajímavé se tímto zabývat.
Tohle je samozřejmě otázka, která se stále opakuje. Přijde mi, že ty tábory jsou sice stále nějak rozdělené, ale poté, co ruští teroristé napadli Ukrajinu, tak možná přece jenom trošku méně v téhle otázce. Takže patří politika do sportu?
No, já myslím, že když se člověk nějak zabývá těmi olympijskými hrami, konkrétně třeba už jejich samotným vznikem, tak tam to není ani otázka, jestli tam patří, ale jde o konstatování faktu, že tam byla už od začátku. Sám baron Coubertin a jeho pokusy o to, založit olympijské hry a navázat na tu antickou tradici, nesou jasné rysy nějakého diplomatického a politického jednání. Už to, jakým způsobem to domlouval, jak koncipoval ze začátku olympijské kongresy, jak interagoval s vládami různých zemí, jak sháněl peníze. Tam to je celé politické a vlastně i v jeho myšlení si myslím, že to do značné míry politické bylo.
Byť samozřejmě ten ideál sportu oproštěného od jakýchkoliv vnějších tlaků; to, že každý je na té stejné startovní čáře a záleží jenom na jeho/jejím fyzickém výkonu, ten tam nějak je. Myslím si ale, že vlastně na mnoha případech, které v tom Olympijském mýtu uvádíme, je vidět, že to je taková iluze. Že ta startovní čára není pro všechny stejná, protože ani možná nemůže být.