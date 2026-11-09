Olympijské hry

Fleretista Novák na OHM vybojoval sedmé místo


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Oba souboje fleretisty Kryštofa Nováka ve vyřazovací části turnaje OHM
Zdroj: ČT sport

Sedmé místo obsadil na turnaji olympijských her mládeže fleretista Kryštof Novák, ve čtvrtfinále podlehl pozdějšímu vítězi, jímž byl Shing Him Harris Ho z Hongkongu.

V základní skupině zaznamenal Novák tři vítězství a tři porážky, zdolal soupeře z Běloruska, Litvy i Mali. Ve vyřazovací části pak v osmifinále porazil Kostaričana Sebastiana Acostu Murilla 15:9. Hongkongský favorit Ho ale již byl nad síly českého reprezentanta, který mu podlehl 2:15.

V úterý v časovce jednotlivců zabojují Adam Kment a držitelka bronzu ze silničního závodu Linda Sítková. Třetí závodní den má na programu windsurfing ve třídě Techno 293, v němž se představí Jakub Roušal.

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