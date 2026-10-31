Večerním slavnostním zahájením začínají letošní Olympijské hry mládeže v Senegalu, kam Česko vyslalo pětatřicet sportovců. Mezi reprezentanty nebudou chybět například basketbalistky 3x3, které si z poslední olympiády přivezly stříbrnou medaili a s podobnými ambicemi do Dakaru odcestují i tentokrát. Na rozdíl od jiných sportovců ale nezažijí právě slavnostní otevírací večer, kde českou vlajku ponese plavec Zdeněk Procházka a skateboardistka Laura Žáčková. Přímý přenos z ceremoniálu sledujte na ČT sport Plus.
České barvy bude při slavnostním ceremoniálu hájit dvacet mladých reprezentantů, které s vlajkou v čele povedou plavec Procházka a skateboardistka Žáčková. „Je to moje první zkušenost s národním týmem. Možnost reprezentovat Českou republiku a být vlajkonoška je pro mě obrovská čest,“ těší se na světovou konkurenci teprve šestnáctiletá rodačka z Prahy.
Minulé mládežnické olympiády před osmi lety se zúčastnily hvězdy současných seniorských reprezentací jako Barbora Choupenitch (Seemanová) či Barbora Malíková, které se postaraly i o české medailové úspěchy. V Buenos Aires se ze stříbra radovala také Kateřina Galíčková, členka tehdejšího 3x3 výběru a kapitánka nynější seniorské reprezentace. Podobnou cestu by si pro své svěřenkyně přála trenérka Michaela Uhrová i v Dakaru.
„Tvorba i příprava týmu byla velmi zkrácená. Byli jsme první náhradníci a informaci, že se nakonec zúčastníme, jsme se dozvěděli s týmem v dubnu. Holky jsou reprezentantky pětkového basketbalu, které se v létě zúčastnily například mistrovství světa do 17 let anebo mistrovství Evropy do 16 let,“ přiblížila sestavu, v níž je čtveřice Tereza Svatoňová, Lucie Pavlíková, Laura Marcolová a Aneta Bohuslavová. „Náš turnaj trvá, doufejme, tři dny. A chtěly bychom přivézt nějakou medaili,“ potvrdila ambice.
Mladé 3x3 basketbalistky ve své skupině vyzvou soupeřky z Ukrajiny a Egypta. Přímé přenosy ze zápasů bude vysílat i Česká televize, stejně jako mnoho dalších sportů s českou účastí i denními souhrny. „Základem vysílání budou highlighty, ale máme i poměrně dost přenosů. Odvysíláme něco přes čtyřicet hodin na ČT sport, počet zdvojnásobíme komentovanými přímými přenosy na ČT sport Plus. A aby toho nebylo málo, zejména pro diváky českých sportovců zařadíme i přenosy s českou účastí, které bez komentáře poběží na ČT sport Plus,“ přiblížil program vysílání Miroslav Langer.
Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže
Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže
Sobota 31. října – 19:45 zahajovací ceremoniál
Neděle 1. listopadu – 8:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, veslování
Pondělí 2. listopadu – 10:00 denní souhrn + veslování, plavání, ragby, stolní tenis
Úterý 3. listopadu – 9:45 denní souhrn + ragby, veslování, plavání, stolní tenis
Středa 4. listopadu – 11:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, plavání
Čtvrtek 5. listopadu – 11:00 denní souhrn + triatlon, stolní tenis, plavání, skateboarding, badminton
Pátek 6. listopadu – 10:55 denní souhrn + lukostřelba, basketbal 3x3, plavání
Sobota 7. listopadu – 9:00 denní souhrn + basketbal 3x3, lukostřelba, box
Neděle 8. listopadu – 9:00 denní souhrn + cyklistika, basketbal 3x3, sportovní gymnastika, jachting
Pondělí 9. listopadu – 9:20 denní souhrn + šerm, basketbal 3x3, lukostřelba, sportovní gymnastika
Úterý 10. listopadu – 12:55 denní souhrn + cyklistika, box, jachting, sportovní gymnastika
Středa 11. listopadu – 9:45 denní souhrn + taekwondo, box, jachting
Čtvrtek 12. listopadu – 11:00 denní souhrn + box, jachting
Pátek 13. listopadu – 9:00 denní souhrn