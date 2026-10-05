Vítěz Zlaté přilby Kvěch: Na gratulace budu odpovídat tak týden

Jeden z cílů kariéry si splnil plochodrážník Jan Kvěch svým nedělním triumfem v 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Jeho dalším cílem je ovládnout celkovou klasifikaci seriálu Grand Prix mistrovství světa, jak přiznal na tiskové konferenci. Kvěch se zúčastní Memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě, kde obhajuje loňské a předloňské vítězství. Přímý přenos sledujte od 18:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Závod jsem si maximálně užil. Všechno mi ale teprve pomalu dochází. Splnil jsem si jeden z cílů kariéry. Vyhrát doma Zlatou přilbu je prostě úžasné. Když jsem se o tom tehdy bavil s Jasonem Doylem, říkal, že si toho cení jako titulu mistra světa. Právě ten titul mistra světa je určitě jedním z těch dalších cílů. Sám ale dobře vím, že k tomu je přede mnou ještě velká spousta práce,“ řekl Kvěch.
Už v roce 2020 byl unikátní trofeji na svítkovském oválu blízko, ale právě za hvězdným Australanem skončil druhý. V neděli už se zapsal do historie závodu jako jeho dvanáctý domácí vítěz. Před ním to dokázali Zdeněk Pohl, František Juhan, Hugo Rosák, Jan Lucák, Oldřich Klaudinger, Antonín Kasper, Milan Špinka, hned pětkrát Jiří Štancl, Antonín Kasper mladší, Tomáš Topinka a naposledy v roce 2017 Václav Milík.
„Připravovali jsme se na to celou sezonu. Jsem strašně rád, že to takhle vyšlo. Myslím, že na gratulace budu odpovídat tak týden,“ hlásil s úsměvem Kvěch.
Bohatě si tak vynahradil páteční vystoupení ve finálovém závodě mistrovství Evropy, které mu nevyšlo podle představ. „Někdy se člověku daří víc, jindy míň. V pátek jsem tady udělal pár chybiček a neudržel se v seriálu, což mě strašně mrzelo, ale takový je sport – jednou jste nahoře, jednou dole,“ konstatoval.
„Dnes jsem ty závody ale začal s čistou hlavou a všichni z týmu odvedli skvělou práci. Po tom pádu ve finále měli kluci v depu spoustu práce na motorce. A vydali ze sebe maximum, stejně jako já na dráze,“ ocenil Kvěch.
Po dlouhých debatách s týmem se rozhodl jet už od začátku, aby nenaskakoval jako nasazený do rozjetého závodu až od čtvrtfinále. „I proto, že dráha se během dne trošku mění. A i tehdy, když jsem tady zajel dosud nejlépe, jsem absolvoval také celý závod od začátku. Těch pár jízd navíc pro mě bylo jedině fajn, protože rád dělám tu show na dráze, tím spíš, kdy se člověku před domácím publikem takhle daří,“ řekl Kvěch.
Tři starty ve vylučovací fázi proměnil ve tři výhry. „Začátek samozřejmě dobrý. Potom jsem ale chytil docela dobře obsazené čtvrtfinále, soupeři mě už začali porážet, takže jsem trošku znejistěl. Bylo mi jasné, že máme před sebou hodně práce, abych se do finále vůbec dostal a mohl o tuhle nádhernou trofej zabojovat,“ připomněl.
Zvládl to, jenže do finále musel vyrážet z páté startovní pozice. „Popravdě jsem tomu právě kvůli pozici na startu až tak nevěřil, ale věřil jsem motorce a klukům, že mi ji dobře nastavili. A chtěl jsem – i když start třeba nevyjde – udělat maximum pro vítězství.“
Svým slovům dostál stoprocentně. Cestu za vítězstvím mu nezhatil ani pád při prvním opakování finálové jízdy. „Jak jsme se trošku zaháknuli, tak jsem jel rovně, ale naštěstí to dopadlo takhle, i když podobné pády obvykle nekončí dobře, když se dva závodníci zaháknou a jedou rovně do prken. Jsem rád, že to vyšlo takhle a jen jsem se tak sklouznul, i když samozřejmě není nikdy příjemné, když spadnete,“ popsal Kvěch.
Do depa odešel po svých, ale očividně hodně rozladěný. „Naštěstí bylo všechno v pohodě, žádné zranění, což je nejdůležitější. Ale byl jsem naštvaný. A věděl, že tady v tom šestičlenném finále musím ten start zvládnout jinak,“ řekl Kvěch.
Jenže když finále odstartovalo potřetí, za jeho zády byl jen Doyle, který se kvůli problémům s motorkou prakticky nehnul z místa. Rychle se ale probojoval za vedoucího Lotyše Andžejse Lebeděvse. „Určitě mi pomohlo, že se jede na šest kol. Kdyby se jelo na čtyři, možná jsem tu šanci na jeho předjetí neměl. Věřil jsem, že to zvládnu. Měl jsem dneska i porci štěstí. O to větší ta radost je, když to vyšlo po takovém průběhu finále,“ radoval se Kvěch.
V pondělí bude mít možnost dovršit vítězný hattrick na Memoriálu Luboše Tomíčka v Praze na Břevnově. I proto nebude bezprostřední oslava nijak bouřlivá. „Nějaké pivko si dáme, ale žádné velké oslavy probíhat nebudou. Chci se na zítřek dobře připravit, pak hned v úterý jedu v Anglii, takže každá regenerace bude dobrá. Soustředím se teď na závěr sezony, na oslavy bude potom dost času,“ ujistil s úsměvem Kvěch.