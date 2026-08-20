Motorsport

Verstappen zůstal věrný Red Bullu, prodloužil smlouvu do roku 2030


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Zásadní zpráva zrovna před jeho domácí Grand Prix. Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za dva roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce před víkendovou Velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu, domácí pro Verstappena.

Verstappen závodí za Red Bull od roku 2016. V seriálu formule 1 dosud vyhrál 71 závodů. Titul mistra světa získal v letech 2021 až 2024. Loni jeho nadvládu ukončil Brit Lando Norris. V aktuálním ročníku je osmadvacetiletý Nizozemec po deseti Velkých cenách šestý.

Rodák z belgického Hasseltu zůstane věrný Red Bullu, i když se spekulovalo o jeho možném přesunu do Mercedesu nebo McLarenu. „Máme ty nejlepší lidi a těším se na to, že budu se všemi i nadále spolupracovat, abychom se znovu dostali na vrchol,“ řekl Verstappen na týmovém webu.

„To je pořád cíl, kvůli kterému jsme všichni pracovali a o který budeme i nadále usilovat. Vždycky jsem říkal, že tenhle tým je pro mě jako druhá rodina a cítím se zde jako doma. Přišel jsem sem s nadějí, že budu vyhrávat,“ dodal.

„To, čeho jsme společně dosáhli, bylo úžasné a zažili jsme neuvěřitelné chvíle. Pokračovat v této cestě se stejným týmem, se kterým jsem celou svou kariéru, je opravdu mimořádné. Vždycky jsem si to přál,“ prohlásil nizozemský jezdec, který v této sezoně po zavedení řady technických změn v pravidlech F1 ještě nevyhrál.

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