Velkou cenu Brazílie F1 vyhrál Norris, Mercedes slaví zisk Poháru konstruktérů

Lando Norris z McLarenu zvítězil ve Velké ceně Brazílie formule 1. Loňský mistr světa porazil Maxe Verstappena, který odstartoval z předposlední 21. příčky. Třetí skončil druhý jezdec Red Bullu Isack Hadjar.
Na čtvrtém a pátém místě se na okruhu Interlagos seřadili George Russell a již jistý šampion Kimi Antonelli. Tři závody před koncem sezony tak Mercedesu zajistili triumf v Poháru konstruktérů.
Norris odstartoval z pole position, ale na mokré trati ho hned po startu předjel Antonelli. Italský pilot však po přezutí na gumy do sucha v 18. kole začal mít problémy a Norris se dostal zpět do čela.
Problémům se na nových gumách nevyhnul ani druhý pilot Mercedesu Russell, který při výjezdu z depa dostal smyk a málem zablokoval boxovou uličku. Dokázal však vůz otočit a vrátit se na trať.
Norris byl v čele až do 50. kola, kdy zajel pro nové pneumatiky. Na trať se vrátil na čtvrté příčce, ale týmový kolega Oscar Piastri ho vzápětí pustil na třetí místo. V 54. kole byl už opět první poté, co Hadjar s Antonellim zajeli do boxů.
Vedení už udržel až do konce, přestože v 61. kole začalo pršet a celé pole opět zamířilo pro gumy do mokra. Šestadvacetiletý Brit si pro třetí vítězství v sezoně dojel s náskokem 15 sekund před Verstappenem.
„Byl to neskutečně náročný závod. Podmínky byly také náročné, protože jezdit na mokré trati v hladkých gumách je vždycky těžké. Takže bylo klíčové zachovat chladnou hlavu, protože rychlost jsem dneska měl,“ uvedl Norris.
Nedařilo se jezdcům Ferrari, které je v Poháru konstruktérů druhé se ztrátou 140 bodů. Charles Leclerc byl sedmý a Lewis Hamilton devátý. Sedminásobný mistr světa jako druhý pilot odstartoval do 400. závodu, čímž napodobil Fernanda Alonsa z Aston Martinu.
Mercedes ovládl Pohár konstruktérů podeváté a vyrovnal rekord Williamsu. „Poslední závody pro nás byly náročné, ale měli jsme velmi dobrý vstup do sezony, a to nám prakticky zajistilo vítězství. Jsem na náš tým pyšný,“ řekl šéf stáje Toto Wolff.
Výsledky Velké ceny Brazílie formule 1
Výsledky Velké ceny Brazílie formule 1
Velká cena Brazílie v Sao Paulu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:35:23,504, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,602, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -24,485, 4. Russell (Brit./Mercedes) -33,991, 5. Antonelli (It./Mercedes) -36,017, 6. Piastri (Austr./McLaren) -56,475.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 23 závodů): 1. Antonelli 390, 2. Verstappen 279, 3. Russell 262, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) 261, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 251, 6. Norris 246.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 652, 2. Ferrari 512, 3. Red Bull Racing 415, 4. McLaren 398, 5. Racing Bulls 112, 6. Alpine 69.