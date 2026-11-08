Motorsport

Velkou cenu Brazílie F1 vyhrál Norris, Mercedes slaví zisk Poháru konstruktérů


8. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Lando Norris z McLarenu zvítězil ve Velké ceně Brazílie formule 1. Loňský mistr světa porazil Maxe Verstappena, který odstartoval z předposlední 21. příčky. Třetí skončil druhý jezdec Red Bullu Isack Hadjar.

Na čtvrtém a pátém místě se na okruhu Interlagos seřadili George Russell a již jistý šampion Kimi Antonelli. Tři závody před koncem sezony tak Mercedesu zajistili triumf v Poháru konstruktérů.

Norris odstartoval z pole position, ale na mokré trati ho hned po startu předjel Antonelli. Italský pilot však po přezutí na gumy do sucha v 18. kole začal mít problémy a Norris se dostal zpět do čela.

Problémům se na nových gumách nevyhnul ani druhý pilot Mercedesu Russell, který při výjezdu z depa dostal smyk a málem zablokoval boxovou uličku. Dokázal však vůz otočit a vrátit se na trať.

Norris byl v čele až do 50. kola, kdy zajel pro nové pneumatiky. Na trať se vrátil na čtvrté příčce, ale týmový kolega Oscar Piastri ho vzápětí pustil na třetí místo. V 54. kole byl už opět první poté, co Hadjar s Antonellim zajeli do boxů.

Vedení už udržel až do konce, přestože v 61. kole začalo pršet a celé pole opět zamířilo pro gumy do mokra. Šestadvacetiletý Brit si pro třetí vítězství v sezoně dojel s náskokem 15 sekund před Verstappenem.

„Byl to neskutečně náročný závod. Podmínky byly také náročné, protože jezdit na mokré trati v hladkých gumách je vždycky těžké. Takže bylo klíčové zachovat chladnou hlavu, protože rychlost jsem dneska měl,“ uvedl Norris.

Nedařilo se jezdcům Ferrari, které je v Poháru konstruktérů druhé se ztrátou 140 bodů. Charles Leclerc byl sedmý a Lewis Hamilton devátý. Sedminásobný mistr světa jako druhý pilot odstartoval do 400. závodu, čímž napodobil Fernanda Alonsa z Aston Martinu.

Mercedes ovládl Pohár konstruktérů podeváté a vyrovnal rekord Williamsu. „Poslední závody pro nás byly náročné, ale měli jsme velmi dobrý vstup do sezony, a to nám prakticky zajistilo vítězství. Jsem na náš tým pyšný,“ řekl šéf stáje Toto Wolff.

Výsledky Velké ceny Brazílie formule 1

Velká cena Brazílie v Sao Paulu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:35:23,504, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,602, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -24,485, 4. Russell (Brit./Mercedes) -33,991, 5. Antonelli (It./Mercedes) -36,017, 6. Piastri (Austr./McLaren) -56,475.

Průběžné pořadí MS (po 20 z 23 závodů): 1. Antonelli 390, 2. Verstappen 279, 3. Russell 262, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) 261, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 251, 6. Norris 246.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 652, 2. Ferrari 512, 3. Red Bull Racing 415, 4. McLaren 398, 5. Racing Bulls 112, 6. Alpine 69.

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