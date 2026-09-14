V Pardubicích představili startovní listiny 78. ročníku závodu o Zlatou přilbu

Bartosz Zmarzlik by mohl 4. října ozdobit startovní pole 78. ročníku závodu o Zlatou přilbu města Pardubic. Pořadatelé nejstaršího plochodrážního podniku na světě uvedli, že s hvězdným Polákem a šestinásobným mistrem světa o startu ve Svítkově jednají. Účast již potvrdil trojnásobný vítěz jedinečné trofeje Jason Doyle z Austrálie, pojedou i nejlepší Češi posledních let Jan Kvěch a Václav Milík.
Jednatřicetiletý Zmarzlik je hegemonem seriálu Grand Prix. V probíhajícím ročníku mistrovství světa bojuje o sedmý titul šampiona po vítězných letech 2019, 2020 a 2022 až 2025. Na vedoucího muže celkového pořadí Brita Roberta Lamberta aktuálně ztrácí jediný bod. Mezi vítěze prestižního pardubického závodu se ale fenomenální Polák dosud nezapsal.
„Startovní listina Zlaté přilby ještě není zcela zaplněná, protože se měnil kalendář závodů v Polsku. Se Zmarzlikem jednáme a snažíme se najít cestu, aby mohl v Pardubicích startovat. Jel by u nás moc rád, důležité však bude, jak proběhne závod v Lublinu, který absolvuje v sobotu den před Zlatou přilbou,“ uvedl ředitel závodu Evžen Erban.
Vítěz z let 2018 až 2020 Doyle si bude chtít spravit chuť poté, co byl loni z finálové jízdy vyloučen. „Jason mi říkal, že do Pardubic chce jezdit, dokud bude závodit. Moc rád by získal čtvrtou přilbu a vyrovnal tak dosud nejúspěšnějšího Australana v závodě, jímž je Leigh Adams,“ řekl Erban. „Jen mi vyčítá, že mu to ztěžuju, když zvu i lepší jezdce,“ dodal s úsměvem.
Mezi již potvrzenými startujícími jezdci jsou vedle Doylea také další stabilní účastník letošní Grand Prix Lotyš Andžejs Lebeděvs, jehož před rokem připravil o vítězství ve finále Zlaté přilby defekt těsně před cílem, nebo Fin ve švédských barvách Timo Lahti, který na svítkovském oválu slavil v roce 2023. Právě kvůli povinnostem v polské lize bude naopak chybět obhájce loňského triumfu Francouz Dimitri Bergé.
Předběžný návrh kontraktu již obdrželi i Dán Leon Madsen, jemuž patří páté místo v GP, Němec Kai Huckenbeck či ostřílený Slovinec Matej Žagar. Vedle Zmarzlika jednají organizátoři například s dalším Dánem Michaelem Jepsenem Jensenem, jenž je v průběžném pořadí seriálu MS čtvrtý, a několika polskými jezdci.
„Rád bych měl startovku hotovou koncem příštího týdne, ale zároveň se snažíme, abychom tu měli opravdu kvalitu a jezdce, kteří nepřijedou jen pro startovné,“ zdůraznil Erban.
Domácí barvy budou hájit poslední český vítěz z roku 2017 Milík, Kvěch, jenž se letos do GP prosadil jako jeden z náhradníků, Daniel Klíma, Jan Macek a v roli tradičního náhradníka při patrně posledním startu na Zlaté přilbě Jaroslav Petrák.
„Je to pro mě pořád mimořádný závod, jeden z vrcholů sezony. Kdykoliv si vzpomenu na vítězství v roce 2017, mám na zádech husí kůži. Doma mám ale dva syny... Pro jednoho už Zlatou přilbu mám, ještě bych ji rád získal i pro toho druhého,“ prohlásil Milík.
V roli rozhodčího se při jubileu v podobě 30 let od svého triumfu představí Tomáš Topinka.
Vítěz se může jako tradičně těšit vedle nového motocyklu na unikátní trofej za vítězství v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze téměř dvou kilogramů. „Bude velmi podobná té loňské. Speciální už připravujeme na jubilejní 80. ročník,“ podotkl klenotník Pavel Lejhanec, jenž se spolupracovníky vyrábí každý rok novou přilbu.
Zlatá přilba bude i tentokrát vrcholem prodlouženého plochodrážního víkendu, jehož program otevře v pátek finálový závod mistrovství Evropy jednotlivců a počtvrté v historii bude právě na východě Čech korunován evropský šampion. V sobotu se pojede závod mistrovství světa ve flat tracku a 52. ročník Zlaté stuhy juniorů.
Milík: Pocit ze sezony je zatím super, rád bych to potvrdil i na Zlaté přilbě
Václav Milík nabírá po nepovedené minulé sezoně zpátky sebedůvěru a potřebnou závodnickou pohodu. Její dosavadní průběh si pochvaluje a dobré výsledky touží potvrdit i na Zlaté přilbě.
„Pocit ze sezony je zatím super. Hlavním cílem bylo projít tím rokem bezpečně a bez zranění. Musím to zaklepat, ale doteď mě žádný pád nepotkal. A co se výsledků týká – v Polsku se mi daří, podobně i v individuálních závodech. Moc rád bych to potvrdil i na Zlaté přilbě. Je to jeden závod, kde je možné ledacos. Loni tam byla řada favoritů a pak vyhrál Francouz Bergé,“ řekl Milík s připomínkou nečekaného vítěze posledního ročníku.
Dobrou pohodu potvrdil Milík i během uplynulého víkendu, kdy byl spolu s Janem Kvěchem a Danielem Klímou součástí českého tria, které si druhým místem v semifinále mistrovství Evropy dvojic v rakouském Murecku zajistilo postup do finále. V polovině srpna byl druhý právě za Kvěchem v boji o domácí trůn.
„Trošku mě jen mrzí, že domácí mistrák byl ve Svitavách, protože tam to byl spíš boj o to, kdo se udrží na motorce. Ale jinak jsem se vším spokojený. Loni jsem začínal celkem brzo po zranění a trošku se s tím pral, jak jsem se vrátil asi až moc rychle a neměl vše pořádně zhojené, takže jsem dostával často i křeče do břicha. Tento rok je, naproti tomu, myslím, fajn. Je mnohem lepší než ten minulý. Když děláte čtrnáct nebo patnáct bodů v Polsku, člověk má určitě radost,“ uvedl Milík s poukazem na starty ve druhé nejvyšší polské lize za tým Kolejarz Opole.
Také má radost, že se mu daří starty, které jsou většinou základem úspěchu. „Prožil jsem spoustu zajímavých jízd, protože v té nižší polské lize je spousta drah dělaná trochu postaru, bývají někdy rozbité, dá se tam předjíždět a vymýšlet, takže to není jako v nejvyšší lize, kde je to spíš o tom, jak si nastavíte motorku. Tady je to o tom plochodrážním umění, takže jsem si krásně zazávodil,“ pochvaloval si třiatřicetiletý Milík.
Pokračovat tam ale v příští sezoně patrně nebude. „Postrádám ty úplně nejlepší závodníky. A já chci závodit s nimi, je to pro mě větší adrenalin, je tam pak znát větší rivalita, když stojím proti soupeřům, s nimiž závodím celý život. V té nižší lize je jich jen pár a není to pro mě z toho pohledu zase až tolik zajímavé,“ vysvětlil Milík.
„Když nebude druhá polská liga, tak podepíšu takzvaný varšavský kontrakt, což bude znamenat, že budu na volné noze a během sezony budu čekat, který tým mě případně podepíše a využije, když bude potřeba za někoho zaskočit,“ nastínil své plány Milík.
Nebude to pro něj znamenat krok do neznáma s pocitem nejistoty. „Mám to promyšlené, mluvil jsem o tom i s klukama, jako jsou Jonas Seifert-Salk, Nikolai Klindt nebo třeba Matej Žagar, kteří to takhle udělali,“ řekl Milík. „Měli končit kariéry, namísto toho jsou teď úspěšnými závodníky druhé polské ligy a jeden z nich jde snad i do polské nejvyšší soutěže. Takový je můj plán. Chci také znovu podepsat švédskou ligu a přemýšlím i o dánské, abych se rozjížděl hned zkraje sezony a měl už za sebou nějaké závody, než se mi třeba podaří podepsat v Polsku,“ doplnil Milík.
Úplně ale nezavrhuje ani možnost pokračování ve druhé polské lize. „Nemyslím, že by po mě úplně toužil nějaký tým, ale stát se to může. Když to přijde, tak bych mohl podepsat, ale záleží také na podmínkách, musí to dávat smysl. V opačném případě zůstanu raději na volné noze,“ řekl Milík.
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