Jan Kvěch ukončil devítileté čekání na vítězství domácího jezdce a vyhrál 78. ročník plochodrážního závodu o Zlatou přilbu města Pardubic. Dosud posledním českým vítězem byl v roce 2017 Václav Milík, který tentokrát do finále nepostoupil a skončil desátý.
Čtyřiadvacetiletý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě. Nastupoval do ní z nepříliš výhodné startovní pozice a startovala se hned třikrát. Při prvním opakování navíc Kvěch upadl.
Na třetí pokus vypadl ze hry o další triumf hned v úvodu Australan Jason Doyle. Trojnásobný vítěz závodu z let 2018 až 2020 vůbec neodstartoval.
Kvěch byl po souboji v nájezdu do první zatáčky až pátý, brzy se ale prodral na druhé místo a naháněl Lotyše Andžejse Lebeděvse. Nahrálo mu pak i specifikum Zlaté přilby – finálová jízda na šest kol. V předposledním okruhu se dostal před Lebeděvse a pak už si bezpečně dojel pro kýžený triumf.
„Jsem strašně rád, že se to povedlo. Nechal jsem na té dráze všechno a jsem strašně rád, že to vítězství vyšlo. Teď už jenom ten titul mistra světa,“ smál se šťastný vítěz. Podotkl, že restarty finále byly náročné na psychiku. „Neměl jsem nejlepší startovní pole a pak jsem se snažil kouzlit na dráze,“ přiblížil. „Vůbec nevím, jak se mi to povedlo, asi budu muset na to ještě desetkrát kouknout v televizi, protože teď si tu jízdu ani tak nevybavuji, jak jsem byl soustředěný na to, abych vyhrál,“ dodal a poděkoval mechanikům v depu.
S desátým místem byl spokojený i Milík. „Kariéru nekončím, ještě těch let pár je. Nicméně jsem spokojený, nejsem vůbec naštvaný, protože tuhle sezonu mám celou špatnou a ještě se se mnou vlečou bolesti zad, vyhřezlá ploténka,“ podotkl.
V pondělí se Jan Kvěch zúčastní Tomíčkova memoriálu na pražské Markétě, kde obhajuje loňské a předloňské vítězství. Přímý přenos sledujte od 18 hodin na ČT sport a ČT sport Plus.
Výsledky plochodrážní Zlaté přilby
Výsledky plochodrážní Zlaté přilby
Finále A: 1. Kvěch (ČR), 2. Lebeděvs (Lot.), 3. Huckenbeck (Něm.), 4. Nilsson (Švéd.), 5. Klindt (Dán), 6. Doyle (Austr.).
Finále B: 1. Heiselberg (Dán.), 2. Bellego (Fr.), 3. Hansen (Dán.), 4. Milík (ČR), 5. Jamróg (Pol.), 6. Ellis (Brit.).
Další pořadí: Klíma, Macek (oba ČR) vyřazeni ve vylučovacích skupinách.