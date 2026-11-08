V Kataru byl Salač znovu v první desítce, do cíle dojel devátý

Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně Kataru deváté místo a v mistrovství světa třídy Moto2 zůstal dva závody před koncem seriálu sedmý. Šestá pozice se mu o něco vzdálila, protože její držitel Senna Agius z Austrálie projel cílem o dvě příčky před českým jezdcem. Salač se nicméně vrátil výsledkově do první desítky, na kterou před týdnem v Malajsii poprvé od dubna nedosáhl. V královské třídě MotoGP dojel Španěl Marc Márquez druhý, ale titul mistra světa ještě nezískal. Vyhrál Ital Marco Bezzecchi.
Podruhé v sezoně zvítězil Španěl Daniel Holgado. K titulu mistra světa se přiblížil jeho krajan Manuel González. V Losailu pod umělými světly obsadil až šesté místo, ale jeho rival Izan Guevara závod kvůli selhání techniky nedokončil a jeho manko narostlo z 3,5 na 13,5 bodu.
Salač byl v kvalifikaci desátý, ale po penalizacích soupeřů odstartoval ze sedmého místa. V první zatáčce mu situaci zkomplikoval pád před ním jedoucího Collina Veijera a po celou dobu závodu se pak pohyboval na hraně první desítky. Nejvýše se posunul na osmou pozici, pak se zase propadl. Konečné umístění vybojoval v posledním kole předjetím Itala Celestina Viettiho, který je v průběžné klasifikaci hned za ním.
„Jsem zklamaný. Čekal jsem, že to bude lepší,“ řekl Salač. „Bohužel při té kolizi, co tam byla přede mnou, Veijerovi uletěl přední blatník a já jsem ho trefil. Jeho velký kousek držel na mém chladiči a já jsem celý závod měl přehřátou motorku. Nebylo to jednoduché. Poslední tři kola jsem trochu víc zatáhl a bylo z toho deváté místo, ale nejsem z toho nadšený. Měli jsme na víc,“ konstatoval jezdec týmu OnlyFans American Racing.
Holgado zvítězil před krajanem a třetím mužem šampionátu Ivánem Ortolou, který v cílové rovince o dvě setiny předstihl překvapivého vítěze kvalifikace a dalšího španělského jezdce Álexe Escriga. Ten tím pádem po premiérové pole position těsně přišel o vylepšení maxima v MS a pouze si ho vyrovnal.
Márquez k zisku osmého titulu v MotoGP potřeboval zvítězit. Současně jeho zbývající rival Jorge Martín, který v Kataru startoval se zlomenou rukou, nesměl bodovat, ale obsadil sedmou příčku.
Třiatřicetiletý Márquez za Bezzecchim zaostal o tři sekundy a v průběžném pořadí má před Martínem náskok 60 bodů. Další šanci na titul bude mít za dva týdny v Portugalsku.
V dávno rozhodnuté třídě Moto3 si pro čtvrté vítězství v sezoně dojel druhý muž průběžné klasifikace Španěl David Almansa. Jeho krajan a jistý mistr světa Máximo Quiles dojel třetí a v 19. závodě sezony vybojoval 17. pódiové umístění.
Na zbývající dva závody se šampionát vrátí do Evropy. Za dva týdny bude pokračovat v Portugalsku a vyvrcholí o týden později ve Valencii.
Výsledky Velké ceny Kataru silničních motocyklů
Výsledky Velké ceny Kataru silničních motocyklů
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 33:09,479, 2. A. Fernández (Šp./Honda) -2,516, 3. Quiles (Šp./KTM) -2,585, 4. Pratama (Indon./Honda) -5,653, 5. Carpe (Šp./KTM) -5,700, 6. Kelso (Austr./Honda) -5,954.
Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. Quiles 392, 2. Almansa 253, 3. Carpe 216, 4. Uriarte (Šp./KTM) 207, 5. A. Fernández 177, 6. Pratama 144.
Moto2: 1. Holgado 35:13,340, 2. Ortolá (oba Šp./Kalex) -2,265, 3. Escrig (Šp./Forward) -2,285, 4. Alonso (Kol./Kalex) -4,143, 5. Muňoz -4,962, 6. González (oba Šp./Kalex) -8,396, ...9. Salač (ČR/Kalex) -9,362.
Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. González 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 273, 3. Ortolá 219,5, 4. Holgado 215, 5. Alonso 204, 6. Agius (Austr./Kalex) 175, 7. Salač 162.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 41:29,170, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -3,083, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -3,614, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -4,885, 5. Bastianini (It./KTM) -6,948, 6. Acosta (Šp./KTM) -7,413.
Průběžné pořadí (po 19 z 21 závodů): 1. M. Márquez 431, 2. Martín (Šp./Aprilia) 371, 3. Bezzecchi 357, 4. Acosta 309, 5. Ogura 294, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 282.