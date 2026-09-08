Motorsport

Škodovka už 125 let podporuje motorsport, v Brně září její závodní speciály


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Největší česká automobilka už 125 let podporuje motoristický sport
Zdroj: ČT sport

Největší česká automobilka Škoda podporuje už 125 let motoristický sport. Závodní speciály z dávné i nedávné minulosti jsou k vidění na výstavě v Brně, kterou stylově zahájil nejlepší český rallyeový závodník Jan Kopecký, který závodí s vozy z Mladé Boleslavi už 25 let.

Legendární Škodu 200 RS řídil poprvé a poprvé se taky projel chodbami obchodního centra v Modřicích u Brna. „Začínal jsem vlastně s autem na okruzích Octavia Cup, které jsme si předělali přes zimu do rallye specifikace. Tak jsem odstartoval svoji rallye kariéru. Když jsem jel první Šumavu, nedokázal jsem si představit, kam to až dotáhneme,“ řekl jezdec Agrotec Škoda Rally Teamu. Dotáhl to mimo jiné k titulu mistra světa ve třídě WRC 2.

Jan Kopecký
Zdroj: ČT sport

Prvním škodováckým závodním strojem byl ale motocykl, celé generace sportovních vozů přišly později. Přes dvě desítky z nich budou k vidění mezi obchody do posledního zářijového víkendu.

„Jak se měnil výrobní program a Škodovka rostla, tak v podstatě vždycky se našel nějaký vhodný stroj, se kterým vyrazili do světa závodit,“ připomíná restaurátor závodních vozů Škoda Stanislav Kafka.

K vidění je zde i auto, s nímž v roce 2022 Kopecký získal jeden ze svých rekordních jedenácti republikových titulů v rallye. „Jsem hrdý na to, že mi Škodovka dala možnost být součástí tohoto nádherného projektu,“ říká Kopecký.

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