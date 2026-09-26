V Baku zvítězil Russell a na kolegu Antonelliho stáhl bodovou ztrátu v šampionátu

Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil jeho týmový kolega Isack Hadjar.
Russell si připsal třetí výhru v sezoně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 66 bodů. Druhý pilot Mercedesu po nehodě v kvalifikaci a startu z 16. místa dojel pátý.
Russell si v pátek suverénně zajistil pole position, první místo udržel i po startu a dlouho to vypadalo, že si v ulicích Baku dojede pro bezproblémové vítězství. Jenže nudný závod poté výrazně ovlivnily a zdramatizovaly dva zásahy safety caru.
Zpomalovací vůz poprvé vyjel na trať v 31. kole po havárii Alexe Albona z Williamsu. Většina jezdců zamířila do boxů pro nové gumy, a když se znovu začalo závodit, Verstappen toho využil k posunu na druhé místo.
Podruhé byl zaveden safety car v 36. kole po kolizi čtyř vozů, která mimo jiné ukončila závod obhájci titulu Landu Norrisovi z McLarenu. Chvíli na to navíc jeho týmový kolega Oscar Piastri nezvládl zatáčku, přišel o třetí místo a nakonec obsadil 14. pozici.
Russell i poté bez větších problémů držel vedení, ale v posledním kole při žlutých vlajkách musel zpomalit, Verstappen se díky tomu na něj dotáhl a jen tak tak, že jezdce Mercedesu v cílové rovince nepředjel.
„Byl to skvělý víkend, ale na konci z toho bylo trochu drama,“ řekl Russell. „Když jsem viděl žlutou vlajku, zpomalil jsem, a když jsem na to pak zase šlápl, neměl jsem turbo, a proto mě málem předjel,“ dodal.
„Po restartu jsem se posunul na druhé místo, ale pak jsem dlouho ztrácel sekundu,“ přidal Verstappen. „Pak George v jedné ze zatáček ztratil rychlost, dotáhl jsem ho a před cílem to už bylo hodně těsné, ale nestačilo to,“ uvedl.
Hadjar si třetím místem vyrovnal nejlepší výsledek v kariéře a oslavil povedený návrat k závodění po zranění zápěstí. „Bylo to dlouhých šest týdnů a cítil jsem, že je správná chvíle se vrátit,“ prohlásil.
Na druhé příčce průběžného pořadí seriálu má Russell na kontě 236 bodů, Antonelli jich má 302. Na třetím místě je sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Ferrari (199), který v Baku dojel šestý.
Výsledky Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1
Výsledky Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:38:02,143, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,196, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -10,704, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -14,136, 5. Antonelli (It./Mercedes) -14,512, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -22,382.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 23 závodů): 1. Antonelli 302, 2. Russell 236, 3. Hamilton 199, 4. Norris (Brit./McLaren) 186, 5. Leclerc 179, 6. Verstappen 163.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 538, 2. Ferrari 378, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 263, 5. Racing Bulls 83, 6. Alpine 68.