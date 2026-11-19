Stejně jako v případě dalších motoristických soutěží má i ta v ecorallye za sebou své letošní finále. Svědkem mu byly krkonošské kopce, kde se znovu ukázala současná převaha posádky Michal Žďárský, Jakub Nábělek. V pořadu Svět motorů hovořili o specifikách své disciplíny i dalších plánech.
Krkonošská rallye uzavřela letošní sezonu ecorallye – disciplíny, v níž se hodnotí pravidelnost jízdy i spotřeba vozu. Posádky musí kalkulovat s tím, kterou složku jízdy upřednostní. Závodní výkon, zvlášť na tak náročné trati, jako byla v Krkonoších, kde se k převýšení přidaly i rozmary počasí, je tak určitým kompromisem.
„Plynulost jízdy a povědomí, jak to auto funguje. Držet ho v optimálním režimu. Když člověk jede ostře na pravidelnost, tak zase ztrácí ve spotřebě například ostrými brzdami nebo zrychlením,“ popisuje jeden ze závodníků Marek Tomíšek, na čem závisí úspěch v ecorallye.
Nejlepší domácí posádkou letošního ročníku byli Michal Žďárský s Jakubem Nábělkem, kteří měli prvenství díky náskoku již před samotným startem. Oba ale nejsou pouze domácími šampiony, vítězství totiž slavili i v hodnocení Světového poháru, a to dokonce již tři závody před koncem ročníku.
„Jezdíme závody ve vysokých horách v Dolomitech nebo Monte Carlu, jezdíme i exotické lokace jako Madeira nebo Portugalsko, byli jsme ve Skotsku nebo Číně. Každá ta soutěž je něčím speciální a vlastně žádná není stejná,“ popisuje Nábělek, jak probíhá Světový pohár.
Nejlepší česká posádka souhlasí s tím, že výsledná jízda je vždy kompromisem. „Je to trochu schizofrenní. Vždycky je to něco za něco. Spotřeba má navíc různý význam závod od závodu, ale vždy je důležitá. Baví nás ale (víc) pravidelnost. Nyní se zdá, že s chystanou změnou pravidel bude trochu potlačen význam právě spotřeby. A o to více se na další sezonu těšíme,“ říká Žďárský. „Systém je ale vymyšlený dobře a spravedlivě, aby spolu mohla soupeřit různá auta – malá s velkými apod.,“ dodává.
Naráží přitom i na další, možná ne úplně zřejmé aspekty seriálu, jako je ecorallye. „Když je závod třeba v Portugalsku, tak pro mě to znamená, že sednu do auta a jedu tam ty tři tisíce kilometrů. Po soutěži pak zpátky,“ usmívá se.
Jaká jsou další specifika této soutěže? A jaké jsou další plány nejlepší světové posádky? Podívejte se na nový díl Světa motorů.