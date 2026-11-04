Staněk se vrátí do formule 2, jeho závěrečné závody v japonské sérii sledujte na ČT sport

Roman Staněk se po roční pauze vrací do formule 2, a neopouští tak svůj sen o účasti v elitní formuli 1. Závodit bude v příštím roce v nové stáji šampiona Landa Norrise LN4 Fusion. Nyní vrcholí boje v japonském šampionátu Super Formule. Poslední závody v Suzuce sledujte o víkendu 21. a 22. listopadu na ČT sport.
„Formule 1 bude můj cíl, dokud budu závodit v ‚single seaterech‘. Ať už v japonské Super Formuli nebo formuli 2. A potom, když se to nepovede, tak se vydám jinou cestou,“ uvedl před pár měsíci Staněk.
Vysílání JAF Suzuka Grand Prix na ČT sport
Vysílání JAF Suzuka Grand Prix na ČT sport
Sobota 21. 11., 6:15
Neděle 22. 11., 5:40
Rodák z Valašského Meziříčí strávil v seriálu formule 2 minulé tři sezony, loni skončil v barvách týmu Invicta na desátém místě. V japonském seriálu mu v barvách týmu Navikuru Buzz MK Racing v současnosti patří jednadvacátá pozice. V Suzuce zaznamenal své dosavadní nejlepší umístění – osmé místo – a nyní ho může na stejné trati zopakovat nebo i vylepšit.
Mistr světa formule 1 z loňské sezony Lando Norris se na projektu stáje LN4 Fusion podílí spolu s Danem Hazlewoodem, jenž stál v čele motokárového týmu Fusion. LN4 Fusion převezme aktivity současného týmu AIX Racing, za který závodí Emerson Fittipaldi junior a Cian Shields.
„Jsme velice pyšní na to, že jsme byli vybráni pro účast v šampionátu F2 v sezoně 2027. Pro náš tým je to zcela zásadní milník a důležitý krok k naplnění našich vizí, které jsme si stanovili během zářijového představení týmu,“ prohlásil výkonný ředitel LN4 Fusion Dan Richards.