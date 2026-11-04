Motorsport

Staněk se vrátí do formule 2, jeho závěrečné závody v japonské sérii sledujte na ČT sport


před 6 hhodinami|Zdroj: F1sport.cz

Roman Staněk se po roční pauze vrací do formule 2, a neopouští tak svůj sen o účasti v elitní formuli 1. Závodit bude v příštím roce v nové stáji šampiona Landa Norrise LN4 Fusion. Nyní vrcholí boje v japonském šampionátu Super Formule. Poslední závody v Suzuce sledujte o víkendu 21. a 22. listopadu na ČT sport.

„Formule 1 bude můj cíl, dokud budu závodit v ‚single seaterech‘. Ať už v japonské Super Formuli nebo formuli 2. A potom, když se to nepovede, tak se vydám jinou cestou,“ uvedl před pár měsíci Staněk.

Vysílání JAF Suzuka Grand Prix na ČT sport

Sobota 21. 11., 6:15

Neděle 22. 11., 5:40

Rodák z Valašského Meziříčí strávil v seriálu formule 2 minulé tři sezony, loni skončil v barvách týmu Invicta na desátém místě. V japonském seriálu mu v barvách týmu Navikuru Buzz MK Racing v současnosti patří jednadvacátá pozice. V Suzuce zaznamenal své dosavadní nejlepší umístění – osmé místo – a nyní ho může na stejné trati zopakovat nebo i vylepšit.

Mistr světa formule 1 z loňské sezony Lando Norris se na projektu stáje LN4 Fusion podílí spolu s Danem Hazlewoodem, jenž stál v čele motokárového týmu Fusion. LN4 Fusion převezme aktivity současného týmu AIX Racing, za který závodí Emerson Fittipaldi junior a Cian Shields.

„Jsme velice pyšní na to, že jsme byli vybráni pro účast v šampionátu F2 v sezoně 2027. Pro náš tým je to zcela zásadní milník a důležitý krok k naplnění našich vizí, které jsme si stanovili během zářijového představení týmu,“ prohlásil výkonný ředitel LN4 Fusion Dan Richards.

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