Salačovi Malajsie nesedla, po dlouhé době skončil mimo top desítku

Filip Salač načal Velkou cenu Malajsie nepovedenou kvalifikací, která ho posunula do druhé desítky závodníků. A v ní se kvůli potížím s brzdami posunul pouze na 14. místo. Podruhé v sezoně třídy Moto2 vyhrál Kolumbijec David Alonso. Lídr šampionátu Manuel González ze Španělska skončil pátý a před krajanem Izanem Guevarou, který po třech vítězstvích za sebou obsadil tentokrát čtvrté místo, vede tři závody před koncem už jen o 3,5 bodu. Závod královské třídy MotoGP vyhrál Marc Márquez a při absenci zraněného rivala Jorgeho Martína se výrazně přiblížil obhajobě titulu.
Salač se v 18. dílu seriálu teprve popáté nevešel do první desítky, nepočítaje dva závody, které nedokončil. Naposledy byl rovněž 14. v dubnu v Jerezu, od té doby vybojoval pět pódiových umístění včetně srpnového triumfu v Silverstonu.
V Sepangu se Salač po průměrném startu posunul maximálně na dvanáctou pozici, ale nakonec se mírně propadl a cílem projel se ztrátou přes 22 sekund na vítěze. V průběžném pořadí patří jezdci týmu OnlyFans American Racing nadále sedmé místo.
„Posunul jsem se o pár příček, ale potom jsem začal mít problémy s přední brzdou, která hodně vadla a měkla. Udělal jsem spoustu chyb kvůli tomu, že jsem nebyl schopen zastavit motorku rovně, tak jsem byl (v zatáčkách) dlouhej a hodně se mi zavíral předek, dobržďoval jsem to na poslední chvíli,“ řekl Salač televizi Nova Sport.
„Nebylo to úplně ideální a nejsem s dneškem spokojený, protože jsme měli na víc a motorka fungovala dobře, až na tu přední brzdu. Na výhru jsme určitě neměli, ale osmé nebo sedmé místo z toho klidně mohlo být, kdybych tam nedělal ty chyby,“ dodal.
Marc Márquez využil Martínovu absenci způsobenou zlomeninou zápěstí a po suverénním triumfu má na dosah osmý titul v MotoGP a desátý celkově. Závod vyhrál před dalším Španělem a vítězem sobotního sprintu Pedrem Acostou a bratrem Álexem. V čele průběžného pořadí má třiatřicetiletý pilot továrního týmu Ducati náskok 44 bodů a šampionem se může stát už za týden v Kataru.
V Moto3 vybojoval 11. triumf v sezoně již jistý mistr světa Máximo Quiles ze Španělska.
Seriál bude za týden pokračovat Velkou cenou Kataru. V Losailu se mělo jet už v dubnu, ale kvůli válečnému konfliktu a geopolitické situaci na Blízkém východě byl závod přeložen. Před poslední asijskou Grand Prix sezony někteří jezdci kvůli trvajícímu napětí v regionu vyjádřili přetrvávající obavy, v Sepangu nicméně vedení šampionátu oznámilo, že nemá žádné informace, které by odůvodňovaly další změnu programu.
„Letím ve středu ráno na poslední chvíli, kdyby se cokoliv změnilo. Myslím, že to bude velké téma, jak ten závod bude probíhat,“ řekl Salač.