Filip Salač završil sezonu motocyklového mistrovství světa jedenáctým místem ve Velké ceně Valencie a celkově skončil nejlépe v kariéře sedmý. Mistrem světa v jeho třídě Moto2 se stal Španěl Manuel González, který v dramatickém závěru uhájil vedení v šampionátu před krajanem Izanem Guevarou o 2,5 bodu. Poslední závod sezony v druhé nejsilnější třídě vyhrál Australan Senna Agius. V královské kubatuře MotoGP se staronový šampion Marc Márquez rozloučil s kariérou druhým místem. Vítěznou derniéru mu překazil krajan Raúl Fernández.
Salač týden po těžkém pádu v Portugalsku startoval ze 14. místa a v závodě, z něhož hned v úvodu vypadlo po dvou nezávislých kolizích ve druhé zatáčce šest jezdců, se pohyboval na hraně první desítky. Třinácté umístění v sezoně v Top Ten nakonec nepřidal, zaostal za ním o více než sekundu.
„Start nebyl úplně špatný, ale byla tam kolize, které jsem se musel vyhnout, takže jsem něco ztratil. Jel jsem na hraně až do posledního kola,“ řekl Salač televizi Nova Sport. „Určitě to není místo, kterým bych chtěl letošní úspěšnou sezonu zakončit. Je ale potřeba si vážit toho, co jsme letos dokázali. Věřím, že příští rok to bude zase o krok lepší,“ řekl.
Dosavadním Salačovým maximem v konečné klasifikaci v MS bylo 11. místo z roku 2023 rovněž ve třídě Moto2. Letos čtyřiadvacetiletý jezdec týmu OnlyFans American Racing vybojoval pět pódiových umístění a v Silverstonu se dočkal premiérového triumfu.
Přehled nejlepších celkových českých umístění
Přehled nejlepších celkových českých umístění
1. Lukáš Pešek 2007 do 125 ccm
6. Lukáš Pešek 2006 do 125 ccm
7. Filip Salač 2026 Moto2
8. Jakub Kornfeil 2016 Moto3, Jakub Kornfeil 2018 Moto3
10. Karel Abraham 2010 Moto2
11. Filip Salač 2023 Moto2
O titulu se rozhodovalo v boji o třetí místo v závodě. Za vítězným Agiusem a druhým Álexem Escrigem ze Španělska udržel bronzovou pozici Nizozemec Collin Veijer, za kterým byl v posledních kolech zavěšený Guevara. Předjet ho ale nedokázal, a tak se z celkového prvenství radoval González, který do závěrečných metrů sledoval klíčový boj před sebou z páté pozice.
Konečný rozdíl je v Moto2 nejmenší v historii. Pokud by Guevara Veijera předjel, ovládl by o půl bodu šampionát on. Čtyřiadvacetiletý González se dočkal titulu po předloňském třetím a loňském druhém místě.
V MotoGP se rozhodlo už před týdnem a po pátečním oznámení Marca Márqueze, že ve Valencii nastoupí v MS naposledy, se závod konal ve znamení rozlučky celkem desetinásobného šampiona. Třiatřicetiletý Španěl startující ve speciální zlaté helmě šel z druhého místa na roštu nejprve do čela, ale už ve druhém kole se před něj posunul Fernández.
Velká cena Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů
Velká cena Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů
Moto3: 1. Almansa 32:36,808, 2. Carpe -0,337, 3. Quiles -0,386, 4. Uriarte (všichni Šp./KTM) -0,480, 5. Salmela (Fin./KTM) -0,923, 6. Morelli (Arg./KTM) -10,995.
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. Quiles 433, 2. Almansa 291, 3. Carpe 244, 4. Uriarte 230, 5. A. Fernández (Šp./Honda) 202, 6. Morelli 151.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 34:09,493, 2. Escrig (Šp./Forward) -2,157, 3. Veijer (Niz./Kalex) -4,908, 4. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,338, 5. González (Šp./Kalex) -6,859, 6. Lunetta (It./Boscoscuro) -9,054, ...11. Salač (ČR/Kalex) -14,062.
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. González 297,5, 2. Guevara 295, 3. Ortolá 230,5, 4. Holgado (oba Šp./Kalex) 225, 5. Alonso (Kol./Kalex) 217, 6. Agius 216, 7. Salač 167.
MotoGP: 1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 40:46,900, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -2,200, 3. Acosta (Šp./KTM) -2,418, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,660, 5. Martín (Šp./Aprilia) -7,555, 6. Ogura (Jap./Aprilia) -10,309.
Konečné pořadí (po 21 závodech): 1. M. Márquez 459, 2. Bezzecchi 419, 3. Martín 416, 4. Acosta 334, 5. Ogura 325, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 310.