Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie třetí čas, do závodu vyrazí z první řady

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Austrálie v kategorii Moto2 z první řady. V kvalifikaci český reprezentant zajel třetí čas. Rychlejší byli jen lídr mistrovství světa Španěl Manuel González a Belgičan Barry Baltus, za kterým Salač zaostal o devět tisícin sekundy. Na Gonzáleze ztratil český jezdec 115 tisícin.
Z první řady bude český jezdec startovat letos posedmé. Už pětkrát se v této sezoně prosadil na stupně vítězů a před osmnáctým závodem mu patří sedmé místo v průběžném pořadí.
V Austrálii se mu zatím nedařilo, jeho nejlepším výsledkem na Phillip Islandu je předloňské 14. místo. Loňský závod nejel kvůli zranění ramene.
MotoGP
Sprint královské třídy MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez po velké bitvě s krajanem Jorgem Martínem, který v osmém kole upadl a trať opustil na nosítkách. Vyšetření odhalilo, že si dosavadní vedoucí muž kubatury zlomil pravé zápěstí, takže o nedělní závod přijde.
Márquez vyhrál sprint před svým bratrem Álexem a vystřídal Martína v čele světového šampionátu. V neděli navíc bude mít sedminásobný mistr světa MotoGP výhodu pole position, protože byl nejlepší také v kvalifikaci, i když upadl.
„Byl to souboj o titul. Odehrálo se tam několik pěkných předjížděcích manévrů, co byly na hraně. Zasloužili jsme si vyhrát oba, ale takhle to v závodech chodí,“ řekl Marc Márquez k souboji s Martínem, před kterým vede šampionát o deset bodů.
„Dneska se štěstí přiklonilo na mou stranu, ale sezona bude ještě hodně dlouhá. Takže je třeba zůstat v klidu a pokračovat v práci. Ale z dneška mám radost,“ dodal úřadující šampion.
Na start se v neděli nepostaví ani loňský vítěz Raúl Fernández. Důvodem je zánět tkáně v okolí zlomeného prstu, který si poranil během Velké ceny Indonésie.
„Takhle jsem se s Phillip Islandem loučit nechtěl, ale můj prst řekl dost. Musím si dát pauzu a zotavit se, abych se mohl vrátit stoprocentně připravený,“ napsal španělský jezdec na sociální sítě. Od příští sezony se australská Grand Prix přesune do Adelaide.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Austrálie silničních motocyklů
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Austrálie silničních motocyklů
Moto3: 1. Pratama (Indon./Honda) 1:35,299, 2. Quiles (Šp./KTM) -0,021, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,067.
Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 1:30,122, 2. Baltus (Belg./Kalex) -0,106, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,115.
MotoGP: 1. M. Márquez 1:34,203, 2. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -1,494, 3. Zarco (Fr./Honda) -1,503.
Sprint: 1. M. Márquez 19:09,411, 2. Á. Márquez -0,323, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,590.
Průběžné pořadí: 1. M. Márquez 365, 2. Martín (Šp./Aprilia) 355, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) 315, 4. Acosta (Šp./KTM) 263, 5. Ogura (Jap./Aprilia) 259, 6. Di Giannantonio 252.