Salač vyrazí do GP Kataru ze třetí řady, dramatický sprint MotoGP ovládl Márquez

Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové Velké ceny Kataru ze třetí řady. V Losailu zajel v kvalifikaci třídy Moto2 desátý čas, ale po dodatečných penalizacích několika soupeřů za pomalou jízdu se posunul na sedmou pozici na roštu. Za překvapivě nejrychlejším Španělem Álexem Escrigem, který vybojoval první pole position v kariéře, zaostal český jezdec o 661 tisícin sekundy. Marc Márquez vyhrál dramatický sprint MotoGP a může už v neděli získat osmý titul v královské kategorii.
Salač díky druhému času v tréninku nemusel absolvovat první část kvalifikace, ale na páteční výkon v bojích o místa na startovním roštu nenavázal. Před nedělním závodem má na sedmém místě průběžné klasifikace jedenáctibodovou ztrátu na šestého Australana Sennu Agiuse, který bude na roštu s ním ve třetí řadě devátý.
Escrig ve své čtvrté sezoně v Moto2 vybojoval první kvalifikační triumf. Zvítězil před krajanem Manuelem Gonzálezem, který vede šampionát s náskokem 3,5 bodu před dalším Španělem Izanem Guevarou. Oba byli mezi jezdci, kteří ztratili za trest tři pozice na startu, takže González bude na roštu pátý a Guevara místo Salače až desátý.
Sprint MotoGP poznamenal těžký pád Francesca Bagnaii, o jehož stroj v poslední zatáčce úvodního kola zavadil předním kolem Fermín Aldeguer. Záchranáři italského jezdce odnesli z kačírku na nosítkách a komisaři závod zastavili.
Po restartu skončil sprint ve čtvrtém kole pro jiného Itala Marca Bezzecchiho. Vítěz páteční kvalifikace se při pokusu o předjetí vedoucího Marca Márqueze dostal se španělským rivalem do kontaktu a havaroval. Lídr šampionátu už si vedení nenechal vzít.
V jednu chvíli se za něj ale zavěsil po startu z 11. místa krajan a konkurent v boji o titul Jorge Martín. Navzdory zlomené ruce, kvůli které nestartoval v Malajsii, nakonec vybojoval pódiové umístění, byť nakonec prohrál boj o druhé místo s Italem Fabiem Di Giannantoniem. Márquez nicméně i tak může už v neděli slavit zisk titulu. Má nyní náskok 49 bodů, a pokud v neděli zvítězí a Martín nebude bodovat, bude rozhodnuto.
Velká cena Kataru silničních motocyklů: Výsledky kvalifikace a sprintu
Velká cena Kataru silničních motocyklů: Výsledky kvalifikace a sprintu
Moto3: 1. Quiles 2:02 288, 2. Almansa -0,155, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -0,495.
Moto2: 1. Escrig (Šp./Forward) 1:55,241, 2. González -0,126, 3. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,233, ... 10. Salač (ČR/Kalex) -0,661.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:50,028, 3. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,266, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,299.
Sprint: 1. M. Márquez 18:46,45, 2. Di Giannantonio -0,862, 3. Martín (Šp./Aprilia) -1,519.
Průběžné pořadí: 1. M. Márquez 411, 2. Martín 362, 3. Bezzecchi 332, 4. Acosta (Šp./KTM) 299, 5. Ogura (Jap./Aprilia) 281, 6. Di Giannantonio 274.