Španělský motocyklový jezdec Marc Márquez nevyužil ve sprintu MotoGP ve Velké ceně Portugalska šanci na zisk titulu. Lídr šampionátu v předposledním kole na třetím místě upadl a nebodoval, naději si tak ještě udrželi Jorge Martín a vítězný Ital Marco Bezzecchi. V Moto2 zajel Filip Salač v kvalifikaci osmý čas a v neděli v Portimau odstartuje ze třetí řady.
Márquez útočí na osmý titul v královské MotoGP a v součtu s nižšími kategoriemi na jubilejní desátý. Třiatřicetiletý člen továrního týmu Ducati dnes mohl slavit v případě vítězství nebo pokud by získal o dva body více než jeho největší rival Jorge Martín.
Ještě do předposledního kola Márquez najížděl na třetí pozici a Martín byl šestý, což by Márquezovi zajistilo titul. V počínajícím dešti ale hvězdný Španěl v pravotočivé zatáčce bez cizího zavinění upadl a závod pro něj skončil. Po nehodě Márquez odešel bez potíží po svých.
Pro vítězství si z pole position dojel Bezzecchi, jenž předtím vyhrál kvalifikaci v traťovém rekordu. Další místa obsadili Španělé Raúl Fernández a Álex Márquez. Martín byl pátý.
Navzdory dnešnímu výpadku má stále Márquez k titulu velmi blízko a další pokus bude mít v neděli. Šampionát vede o 55 bodů před Martínem a 62 před Bezzecchim. V nedělním hlavním závodu a poté za týden v závěrečných závodech ve Valencii se bude bojovat právě jen o 62 bodů.
Salač si vyjel osmé místo
Čtyřiadvacetiletý Salač, jenž díky sedmému místu v tréninku jel až druhou část kvalifikace, zaznamenal čas 1:41,096. Člen OnlyFans American Racing Teamu ztratil 549 tisícin sekundy na nejrychlejšího Sennu Agiuse z Austrálie.
Portugalsko je předposlední zastávkou šampionátu a Salačovi patří v průběžném pořadí Moto2 sedmé místo. Agius je s náskokem 13 bodů o jednu pozici před ním. Vede Španěl Manuel González, který se kvalifikoval jako desátý.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Portugalska silničních motocyklů
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Portugalska silničních motocyklů
Moto3: 1. Almansa 1:45,652, 2. Uriarte -0,462, 3. Muňoz (všichni Šp./KTM) -0,599.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 1:40,547, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,098, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,204, ...8. Salač (ČR/Kalex) -0,549.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:37,201, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,494, 3. di Giannantonio (It./Ducati) -0,622
Sprint: 1. Bezzecchi 19:48,990, 2. R. Fernández (Šp./Aprilia) -8,378, 3. Á. Márquez (Šp./Ducati) -11,568.
Průběžné pořadí: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 431, 2. Martín (Šp./Aprilia) 376, 3. Bezzecchi 369, 4. Acosta (Šp./KTM) 315, 5. Ogura (Jap./Aprilia) 298, 6. Di Giannantonio 285.