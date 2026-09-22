Plochodrážní Memoriál Luboše Tomíčka pojedou nejlepší Češi. Kvěch zaútočí na vítězný hattrick

Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start 57. ročníku Memoriálu Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců doplňuje Daniel Klíma. O trofej bude usilovat i stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa Lotyš Andžejs Lebeděvs.
„Zbývají ještě poslední volná místa, startovní listinu chceme mít ale naplněnou s předstihem. Nebudeme už nechávat volné místo pro vítěze Zlaté přilby, protože i přes velké přemlouvání se jim ty poslední roky nechtělo pak v Praze jet a nebylo snadné sehnat narychlo někoho na doplnění,“ řekl promotér pražského závodu Pavel Ondrašík.
Mimořádnou motivaci bude mít Kvěch, jenž ovládl poslední dva ročníky a čistým vítězným hattrickem může napodobit Ivana Maugera. Legendární Novozélanďan zvítězil třikrát po sobě hned v úvodních ročnících v letech 1971 až 1973. Od té doby se takový kousek nikomu nepodařil.
„Obě získané trofeje mám na Markétě na dílně. Bylo by samozřejmě super přidat tam i třetí. Rozhodně půjdu do závodu s těmi nejvyššími ambicemi, ale kdo chce uspět a vyhrát, musí být na závod velmi dobře připravený,“ zdůraznil čtyřiadvacetiletý Kvěch.
„Věřím, že závod bude mít opět kvalitu, na niž jsou diváci zvyklí. Jsme pyšní, že se daří tuto tradici udržet. Myslím, že i díky té tradici je to po Zlaté přilbě druhá nejvýznamnější trofej u nás. Navazujeme opět na pardubický víkend a doufám, že nám ještě vydrží počasí a nepřijde už podzimní chmurno,“ přál si Ondrašík.
Závod odstartuje v 18 hodin. Pojede se opět systémem základní části, v níž se jezdci postupně utkají mezi sebou. Do finále postoupí pětice nejlepších.