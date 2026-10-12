Nikodém je kontinentálním šampionem v kategorii SuperBuggy

Autokrosař Petr Nikodém si výhrou v předposledním závodě mistrovství Evropy ve Španělsku zajistil titul kontinentálního šampiona v kategorii SuperBuggy. Před závěrečným dílem seriálu má na druhého Francouze Roberta Theuila náskok 36 bodů a o nadcházejícím víkendu v Portugalsku jich bude ve hře jen 35.
Nikodém vyhrál evropskou sérii potřetí v kariéře, v roce 2017 ovládl kategorii Buggy1600 a před třemi lety SuperBuggy. Loni byl v královské kategorii v ME druhý, nestačil jen na krajana Zdeňka Antonyho. Ten po dvou evropských titulech letos startoval jen v několika závodech domácího mistrovství.
„Letošní sezona se povedla se vším všudy. Sedm výher, desetkrát na pódiu. Musím jen poděkovat všem lidem ve skvělém týmu, který teď máme, i těm, kteří nám fandili,“ řekl Nikodém.
„Konečně jsme získali třetí titul. Chvilku jsme si na to museli počkat, v předchozích sezonách jsme měli spoustu smůly, ale teď jsme to dotáhli,“ radoval se Nikodém. Dodal, že o víkendu v portugalském Foz Coa si bude moct závody užívat. „Pojedeme s klidným srdíčkem, což jsme dlouho nezažili,“ podotkl s úsměvem.
Až v závěrečném závodě ME se rozhodne o titulu v kategorii Buggy1600, kterou nyní vede obhájce titulu Jakub Novotný. Na druhého Němce Reného Mandela má v neredukovaném pořadí náskok 28 bodů. Autokrosaři škrtají v každé polovině sezony jeden výsledek.