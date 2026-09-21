Není to sezona do výkladní skřínky, musím na sobě více makat, uvědomuje si Kopecký

Teprve potřetí za sedmnáct let se nestal rallyovým mistrem České republiky Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody se neúspěšně snažil rozšířit rekordní počet jedenácti titulů a celkově skončil čtvrtý. Skutečnost, že nenavázal na loňský titul, ale bral s nadhledem a po víkendové Rallye Pačejov gratuloval novému šampionovi Dominiku Stříteskému.
„Je to logický vývoj. Já jsem rád, že klukům ještě můžu stačit a někdy je porazit. Pokud s nimi ale chci ještě závodit, musím na sobě více makat,“ řekl Kopecký, který poprvé od roku 2010 zakončil sezonu bez výhry v českých soutěžích. „Dominik si titul zaslouží. Vyhrál tři soutěže, pak měl smolnou havárii v Polsku a nemohl jet Barumku. Jsem rád, že to urval,“ gratuloval jezdci, který jej v boji o titul porazil i před dvěma lety.
Čtyřiačtyřicetiletý Kopecký ještě oficiálně nepotvrdil, že bude závodit i v příštím roce. Je to ale vysoce pravděpodobné. „Teď to ještě nevím. Pokud do toho ale půjdeme, musíme začít od píky. Vrátit se k tomu, aby člověk našel na sebe čas, věnoval se více fyzické přípravě. Skloubit pracovní část s rodinným životem a závody je ale složitější. Nechci se chovat sobecky k rodině a svému okolí,“ vysvětlil Kopecký, jenž v minulosti několikrát prohlásil, že prioritou je pro něj rodina a dva synové.
Zároveň vždy veřejně oceňoval rozšiřující se českou špičku, do které se vedle Stříteského zařadili Filip Mareš, Adam Březík, Erik Cais a letos nově například Ján Kundlák. „Je to logický vývoj. Když se podíváte do občanky, já jsem ročník 82, Filip je o deset let mladší, Dominikovi je šestadvacet. To je skoro o 20 let méně. Já už začínám špatně vidět nablízko, v lednu mi bude pětačtyřicet,“ řekl s úsměvem Kopecký.
O lepší celkový výsledek ho připravily nevydařené soutěže v Českém Krumlově a ve Zlíně. „Není to sezona, kterou bychom si dali do výkladní skřínky. Bohužel jsme měli dva výpadky. Ve Zlíně jsme odstoupili na technickou závadu a přišli i o spoustu bodů, protože rallye má koeficient 1,5. V Krumlově jsme srazili antikat (zábranu proti zkracování trati). Tyhle dva nevýsledky rozhodly o celé sezoně,“ řekl bývalý mistr světa v kategorii WRC2.
Pokud bude v rallyeové kariéře pokračovat, pokusí se zřejmě absolvovat i více závodů. „Letos jsme toho tolik nenajeli a možná i to byla chyba. Asi bychom se měli účastnit i několika sprintů. Pokud bychom se do toho pustili i příští rok, zkusím o sezoně asi přemýšlet jako o celku trošku jinak,“ dodal Kopecký.