Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas formule 1, kvůli trestu za výměnu spalovacího motoru ale začne závod jako šestý. Z pole position odstartuje Nizozemec Max Verstappen, který dnes za již jistým světovým šampionem zaostal o 258 tisícin sekundy. V první řadě ho doplní Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Nedělní závod začne v pět ráno SEČ.
Devětadvacetiletý Verstappen vybojoval třetí pole position v sezoně a 51. v kariéře. Čtyřnásobný mistr světa obhajuje v Las Vegas loňský triumf a může zde zvítězit už potřetí. Zároveň usiluje o to, aby si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Na třetího Russella má náskok 17 bodů.
„Myslím, že to byla solidní kvalifikace. Moje první kolo v závěrečné části bylo asi nejlepší, jaké mohlo být. Využil jsem také větrného pytle. Být v první řadě je pro nás velmi dobré. Od závodu v Brazílii jsme řešili na autě nějaké problémy, takže se to snažím zvládnout a předvést maximum,“ řekl Verstappen.
Zvláštní kvalifikace, míní Antonelli
Na Antonelliho sice v kvalifikaci nestačil, Ital ale na startovním roštu klesne o pět příček, jelikož nasadil nový spalovací motor a překročil povolený počet pohonných jednotek v sezoně. Před rodákem z Boloni budou také druhý Russell, třetí Lando Norris z McLarenu, čtvrtý Isack Hadjar z Red Bullu a pátý Arvid Lindblad z Racing Bulls.
„Byla to zvláštní kvalifikace. Nejprve jsem měl problémy přimět pneumatiky fungovat a i brzdový pedál byl dlouhý, takže jsem měl potíže na brzdách. V tom nejrychlejším kole jsem si myslel, že je po všem, protože jsem začínal sekundu za autem před sebou. Větrný pytel je tu ale tak silný, že jsem na tom nakonec vydělal,“ řekl Antonelli.
Russell ztratil na něj 331 tisícin. V Las Vegas může vyhrát podruhé, uspěl zde před dvěma lety. Osmadvacetiletý Brit by rád ukončil sérii pěti závodů, v nichž chyběl na stupních vítězů. Na třetím místě v MS je jen o bod před krajanem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. „Byla to slušná kvalifikace. Chtěl jsem být sice na pole position, ale myslím, že jsem se svým výkonem spokojenější než třeba před pár týdny v Mexiku, kde jsem byl taky v první řadě,“ řekl Russell.
Pilotům italské stáje naopak kvalifikace nevyšla, ani jeden z nich nepostoupil do závěrečné části. Hamilton skončil dvanáctý, jeho týmový kolega Charles Leclerc byl jen o příčku lepší.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33,893, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,258, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,331, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,351, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,699, 6. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -0,775.
Pozn.: Antonelli ztratí pět pozic na startu kvůli výměně spalovacího motoru.