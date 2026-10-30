Motocyklový svět opustil legendární komentátor Karel Březina

Český motoristický sport přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Legendární hlas ČT sport a expert na historii, Karel Březina, zemřel ve věku 81 let.
Březinův ikonický hlas se v České televizi poprvé objevil v roce 1995 a přes třicet let doprovázel zejména dění z motocyklového a autokrosového sportu. Březina komentoval několik přímých přenosu, pro Svět motorů připravoval reportáže dokonce ještě v minulém roce.
Důvodem jeho letité oddanosti nebyla jen láska k samotným motorkám, ale i lidem kolem nich. „To je tak úžasná parta, že se tam nedá nebýt,“ komentoval při výročí svých 70. narozenin. S komentováním na ČT sport se rozloučil o deset let později při závodech v Branné.
Své zkušenosti Březina sbíral od mladých let, v oblibě měl zejména historické motocykly. Často se osobně účastnil závodů, jako například Velká cena České republiky v Brně. Z pozice sportovního experta naopak propojoval dění na dráze s historickými souvislostmi a příběhy samotných závodníků.
Právě své vědomosti z motoristické historie zaznamenal do knihy Mělník byl první, která mapuje počátky závodění na Mělnickém okruhu. Následně publikoval i Sidecarcross od počátku do dneška. Jeho postřehy i hlas již navždy budou spjaty s motorismem nejen v České televizi, ale i v celé motoristické komunitě.