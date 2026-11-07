Mokrou brazilskou kvalifikaci zvládl nejlépe Norris

Lando Norris vyhrál deštivou kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie formule 1. Jezdec McLarenu a loňský mistr světa vybojoval čtvrtou pole position v sezoně před piloty Mercedesu Georgem Russellem a čerstvě korunovaným šampionem Kimim Antonellim. Russell ale kvůli výměně motoru bude v neděli v Sao Paulu stát na roštu až na sedmé pozici. V první řadě se tak vedle sebe postaví sesazený šampion a jeho nástupce.
Penalizace za použití nové pohonné jednotky nad rámec pravidel nebo výměny dílů obdrželi i další jezdci. Čtvrtý muž kvalifikace Charles Leclerc z Ferrari se posune o deset pozic a z konce startovního roštu budou startovat jeho týmový kolega Lewis Hamilton, vítěz minulého závodu v Mexiku Max Verstappen z Red Bullu a Sergio Pérez z Cadillacu. Druhou řadu tak obsadí pátý a šestý muž kvalifikace – Liam Lawson z Racing Bulls a Němec Nico Hülkenberg z Audi.
Tresty pro Leclerca a Hamiltona znamenají komplikaci pro tým Ferrari v jeho snaze oddálit rozuzlení v Poháru konstruktérů. Antonellimu s Russellem stačí v neděli získat o tři body víc než italská stáj, aby Mercedes týden po zisku jezdeckého titulu slavil také ten týmový.
Už první část kvalifikace na více než hodinu přerušil silný déšť a nebylo jisté, zda se vůbec bude pokračovat. Komisaři nakonec dali svolení, ale ve druhé části další zdržení způsobil při domácí premiéře debutant Rafael Camara. Nástupce propuštěného Estebana Ocona ve stáji Haas zabořil vůz do bariéry.
Souboje o místa na startu se nakonec podařilo dokončit. Norris byl ve finále o 0,204 sekundy rychlejší než Russell, Antonelli za vedoucím Britem zaostal o 625 tisícin.
„Byl to dlouhý den a je hezké, že jsem tu zase po kvalifikaci úplně vepředu. Byly těžké podmínky, člověk nesměl udělat chybu a nám se to povedlo,“ řekl Norris, který pole position vybojoval v Sao Paulu i v předchozích dvou letech. Vloni ji proměnil ve vítězství i v závodě.
V roce 2024 triumfoval v dešti po startu ze 17. místa Verstappen, vloni nizozemský jezdec startoval z uličky v boxech a skončil třetí. Nyní opět pojede z chvostu pole.
„Už toho snad bylo dost, ne? Jasně, byla to zábava, ale fakt to tu nechci praktikovat každý rok. Ale ano, je to tu zase,“ řekl Verstappen.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Brazílie formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Brazílie formule 1
1. Norris (Brit./McLaren) 1:27,470, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,204, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,625, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,819, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,851, 6. Hülkenberg (Něm./Audi) -1,198.
Pozn.: Russell ztratí pět pozic na startu kvůli výměně motoru, Leclerc deset.