Mercedes slaví vyhranou kvalifikaci s Russellem. Úplně jinak se vedlo Antonellimu

Kvalifikaci na sobotní Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Problémy měl naopak jeho týmový kolega Kimi Antonelli. Lídr průběžného pořadí seriálu havaroval a na startu bude až šestnáctý.
Russell na okruhu v ulicích Baku doslova deklasoval konkurenci. Pro pátou pole position v sezoně si dojel s náskokem osmi desetin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari a třetím Oscarem Piastrim z McLarenu. „Je to super pocit, navíc jsem si ho dlouho neužil,“ řekl Russell po prvním kvalifikačním triumfu od červnové Velké ceny Rakouska. „Navíc větším rozdílem jsem snad ještě nikdy nevyhrál a to počítám i formuli 2 a 3,“ dodal osmadvacetiletý britský pilot.
Antonelli už v první části kvalifikace poškodil zavěšení levého předního kola. Do druhé části sice ještě prošel, na trať už v ní ale nevyjel. Do závodu tak odstartuje z 16. místa, pokud ale Mercedes nesáhne k výměně součástí. Potom by se Ital mohl na roštu ještě propadnout.
Russell je v průběžném pořadí druhý a v sobotu bude mít velkou šanci snížit ztrátu 81 bodů. V Baku, kde se netradičně jede v sobotu kvůli nedělnímu dni památky obětí války o Náhorní Karabach, bude usilovat o třetí výhru v sezoně a osmou celkově.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:42,526, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,837, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,838, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,974, 5. Norris (Brit./McLaren) -1,146, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,332.