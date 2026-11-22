Marc Márquez se stal poosmé mistrem světa v královské motocyklové třídě MotoGP. V Portugalsku stačilo třiatřicetiletému španělskému jezdci továrního týmu Ducati k zisku celkově desátého titulu i osmé místo.
Velkou cenu v Portimau vyhrál Marco Bezzecchi, který navázal na sobotní triumf ve sprintu, ale s Márquezovým umístěním na bodované pozici se italskému pilotovi rozplynuly i teoretické šance na titul.
Největší Márquezův rival Jorge Martín obsadil druhé místo a před posledním závodem sezony za týden ve Valencii má na obhájce titulu rovněž nedostižnou ztrátu. Pozici vicemistra drží před Bezzecchim už jen s dvoubodovým náskokem.
Márquez měl velkou šanci získat titul už v sobotním sprintu, ale po pádu v předposledním kole musel oslavy odložit. V hlavním závodě se po startu prosadil do čela, ale pak podle všeho vsadil na jistotu a začal se propadat. Zastavil se až na devátém místě, které mu jako poslední matematicky zajišťovalo zisk titulu bez ohledu na výsledky soupeřů. Umístění vylepšil po pádu Brazilce Dioga Moreiry.
Márquez je jeden ze čtyř jezdců, kteří vybojovali titul mistra světa ve třech kubaturách. Ziskem osmého titulu v nejsilnější kubatuře vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho a odpoutal se od jiné italské legendy Valentina Rossiho. Stal se teprve třetím desetinásobným mistrem světa v historii – víckrát šampionát v různých třídách ovládli jen Agostini (15) a Španěl Ángel Nieto (13). První titul získal v roce 2010, kdy ovládl tehdejší třídu do 125 ccm, o dva roky později zvítězil v Moto2 a v letech 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2025 triumfoval v královské kategorii.
V MS silničních motocyklů absolvoval 303 závodů, vybojoval 106 vítězství, připsal si 173 umístění na stupních vítězů a 106krát pole position.
„Uprostřed sezony ve mě fanoušci věřili více než já sám. Nepřestával jsem bojovat a dál ze sebe vydával to nejlepší. Byl to vyrovnaný šampionát. Loňský titul byl pro mě, ten letošní patří všem fanouškům, kteří mi věřili,“ řekl Márquez, jenž krátce po závodě obdržel z rukou slavného Agostiniho speciální trofej v podobě zlaté helmy s natištěnou desítkou. Titul bouřlivě oslavoval. „Je třeba být šťastný. Vím, že tu slavíme historický moment, a vím, čím jsem si letos prošel,“ dodal s poukazem na dvě operace, které podstoupil po nehodě ve sprintu v Le Mans začátkem května.
Titul získal poté, co právě i kvůli zdravotním problémům ještě po sedmi závodech měl ztrátu 102 bodů na vedoucího Bezzecchiho. Stanovil tím nový rekord. Itala pak po domácí Velké ceně v Mugellu postihl výpadek ve čtyřech závodech za sebou včetně české Grand Prix, z níž byl kvůli konfliktu s traťovými maršály vyloučen. K uchování šancí mu nyní nestačil ani osmý triumf v sezoně, kterým o jeden překonal počet letošních Márquezových vítězství.
Rekordní zisky titulů v závodech silničních motocyklů
Rekordní zisky titulů v závodech silničních motocyklů
Nejvíc titulů v MS celkem:
15 – Giacomo Agostini (Itálie)
13 – Ángel Nieto (Španělsko)
10 – Marc Márquez (Španělsko)
9 – Mike Hailwood (Velká Británie), Carlo Ubbiali a Valentino Rossi (oba Itálie).
Nejvíc titulů v MS v nejsilnější kubatuře:
8 – Giacomo Agostini, Marc Márquez
7 – Valentino Rossi
5 – Mick Doohan (Austrálie)
4 – Geoff Duke, John Surtees (oba Velká Británie), Mike Hailwood, Eddie Lawson (USA)
Výsledky Velké ceny Portugalska silničních motocyklů
Výsledky Velké ceny Portugalska silničních motocyklů
Moto3:
1. Quiles (Šp./KTM) 22:12,187, 2. Salmela (Fin./KTM) -0,457, 3. A. Fernández (Šp./Honda) -0,666, 4. Almansa (Šp./KTM) -3,746, 5. Kelso (Austr./Honda) -6,420, 6. Uriarte (Šp./KTM) -14,040.
Průběžné pořadí (po 20 z 21 závodů): 1. Quiles 417, 2. Almansa 266, 3. Carpe (Šp./KTM) 224, 4. Uriarte 217, 5. A. Fernández 193, 6. Pratama (Indon./Honda) 144.
Moto2:
1. Muňoz 11:53,692, 2. López (oba Šp./Kalex) -0,733, 3. Agius (Austr./Kalex) -0,797, 4. Alonso (Kol./Kalex) -1,034, 5. Ortolá -1,450, 6. Holgado (oba Šp./Kalex) -3,121, ...Salač (Kalex) nedokončil.
Průběžné pořadí (po 20 z 21 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 282, 3. Ortolá 230,5, 4. Holgado 225, 5. Alonso 217, 6. Agius 191, 7. Salač 162.
MotoGP:
1. Bezzecchi (It./Aprilia) 41:30,80, 2. Martín (Šp./Aprilia) -3,845, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -5,711, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) -8,828, 5. Ogura (Jap./Aprilia) -10,305, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -14,107.
Průběžné pořadí (po 20 z 21 závodů): 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 439, 2. Martín 396, 3. Bezzecchi 394, 4. Acosta (Šp./KTM) 315, 5. Ogura 309, 6. Di Giannantonio 298.