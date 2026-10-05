Kvěch třetí triumf v řadě nepřidal. Na Tomíčkově memoriálu nestačil na Lotyše Lebeděvse

Jan Kvěch skončil na Tomíčkově memoriálu o jednu příčku hůře než na Zlaté přilbě. V Praze na stadionu Na Markétě nestačil pouze na Lotyše Andžejse Lebeděvse. Třetí byl Američan Luke Becker.
Čtyřiadvacetiletý Kvěch, který toužil navázat na úspěšná vystoupení z let 2024 a 2025 a napodobit tak kousek legendárního Novozélanďana Ivana Maugera, jenž jako jediný v historii závodu vyhrál tři roky po sobě (1971 až 1973), předvedl na břevnovském stadionu Markéta perfektní základní část. Všech pět startů proměnil ve vítězství.
„Zda cítím více spokojenost, nebo zklamání? Jsem spokojený, protože vím, že jsem ze sebe vydal maximum. Jedna chybička za celý večer mě připravila o vítězství, musím se na to ještě podívat ze záznamu. Každopádně jsem byl druhý a snažil se Anžejse předjet, ale dobře si mě pohlídal,“ uvedl Kvěch.
Pro finále si vybral druhou startovní pozici, ale z ostrého souboje v první zatáčce vyšel lépe Lebeděvs. Kvěch pak po celých pět kol na Lebeděvse, stabilního účastníka letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa, dotíral a hledal skulinku, kudy by se před něho dostal.
Na rozdíl od nedělního finále na svítkovském oválu v Pardubicích se mu to však nepodařilo. Lebeděvs oslavil první triumf v závodě a navázal na Francise Gustse, jenž se radoval jako první lotyšský závodník v roce 2021.