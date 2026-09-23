Jsem věčně nespokojený, ale jdu nahoru. Jen ta finále, hodnotí Kvěch sezonu

Jan Kvěch se před blížícím se závěrem plochodrážního roku zamýšlel nad svými letošními výsledky. Sezonu hodnotí pozitivně, dařilo se mu stabilizovat své výkony a pravidelně se měřil s nejlepšími. Jen ty opravdu velké výsledky zatím schází.
Zatímco pro rok 2024 si místo mezi vyvolenými vyjel v kvalifikaci a loni pomohla čtyřiadvacetiletému Kvěchovi divoká karta, pro letošek mu připadla role druhého náhradníka seriálu Grand Prix. Díky ní mohl startovat na sedmi z dosavadních devíti odjetých závodů. „Nikdy nepřeju nikomu nic špatného, ale víme všichni, jak to na ploché dráze chodí... Je to rychlé, přijde pád, s ním může přijít i zranění. Měl jsem tu šanci jet skoro celý seriál, nakonec jsem chyběl jen na dvou závodech – při prvním v Landshutu a posledním ve Vojensu,“ uvedl Kvěch.
Zklamaný byl po prvních dvou závodech, do nichž zasáhl. „Na dvou Grand Prix se mi dařilo méně, což bylo bohužel v Praze a první den v Manchesteru, ale s tím zbytkem jsem byl docela spokojený. Jen ta účast ve finále tam pořád chybí. To je to, kam bych se chtěl dostat – stoupnout si na pódium,“ poznamenal Kvěch.
Stále šance na Toruň
Cítí však, že se svému cíli pozvolna přibližuje. „Přestože se mi pořád nepodařilo postoupit do toho vysněného finále, mám určitě radost, že to bylo z mé strany o něco lepší než loni. Bylo to takové stabilnější, pravidelně jsem se dostával alespoň do té jízdy 'poslední šance',“ poukázal Kvěch.
Ještě stále může získat i zkušenost z finálové jízdy – před jezdci je ještě poslední závod v sobotu v Toruni. „Čekám na zprávu, zatím tu informaci nemám,“ odvětil na dotaz, zda už jako náhradník obdržel pozvánku. „Zcela upřímně však říkám, že i tím, jak jsem za ně loni jezdil, bych si moc přál tu poslední Grand Prix sezony v Toruni jet. Je tam super atmosféra, líbí se mi dráha, to by byl závod, který bych si opravdu užil,“ dodal.
Jeho účast v příští sezoně seriálu je nejistá. „Kvalifikaci jsem pokazil, takže tuhle cestu jsem si zavřel, ale ještě mám šanci v seriálu mistrovství Evropy, kde jsem průběžně šestý, ale šance tam pořád je,“ věří Kvěch. V nabitém pořadí mu na prvního Dána Leona Madsena chybí před posledním závodem v pátek 2. října v Pardubicích pět bodů. „Na jednu stranu je to málo, na druhou dost. Je to hodně vyrovnané a musím se na to opravdu hodně dobře připravit. I kdyby to nevyšlo, chci mít čisté svědomí, že jsem pro to udělal naprosté maximum,“ řekl Kvěch.
Postup a stálou účast v příští sezoně GP si zajistí jen vítěz, ale i druhé a třetí místo má podle jeho názoru svoji váhu. „Sám když jsem ale druhý nebo třetí, tak si řeknu, že to sice bylo dobré, ale ne nejlepší, protože kdybych byl nejlepší, tak bych vyhrál. Jsem takový věčně nespokojený... Určitě je pořád co zlepšovat a na čem pracovat,“ řekl Kvěch.
Doufat také může opět v roli náhradníka či pozici divoké karty. „To jsou věci, které neovlivním, to je na organizátorovi. Samozřejmě bych měl největší radost, kdybych si to vyjel na dráze a postoupil přes mistrovství Evropy. Bylo by to takové dvojí vítězství a dvojnásobná radost – byl bych mistrem Evropy a ještě se dostal nastálo do Grand Prix mistrovství světa,“ uvedl s úsměvem Kvěch.
Podobně jako v minulé sezoně absolvuje porci více než osmi desítek závodů. „Pravidelně minimálně třikrát v týdnu jsem seděl na motorce, někdy čtyřikrát. Jsem však zvyklý. Zásadní je, aby byl člověk zdravotně v pořádku, měl možnost se dobře vyspat a vše klapalo po stránce logistiky, která mi letos hezky vycházela. Dobré bylo, že jsem nemusel nikde po nocích jezdit v autě,“ pochvaloval si Kvěch. „Nemám to spočítané přesně, ale závodů bylo asi dost. Samotného mě to výsledné číslo zajímá, musím si na to sednout a spočítat to,“ řekl Kvěch.