Itálie má po 73 letech mistra světa F1, Antonelli je nejmladší šampion v historii

Andrea Kimi Antonelli je ve 20 letech nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Italskému jezdci Mercedesu stačilo ve Velké ceně Mexika třetí místo. Závod na okruhu bratrů Rodríguezových ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
Antonelli má čtyři závody před koncem sezony nedostižný náskok v čele šampionátu 119 bodů před Verstappenem.
V závěrečných GP v Sao Paulu, Las Vegas, Kataru a Abú Zabí se bude udělovat maximálně 100 bodů. Rodák z Boloni vybojoval titul teprve ve své druhé sezoně v F1.
„Dokázali jsme to. Nebyl bych tu, nebýt Mercedesu a mé rodiny. Jsem za tento moment velmi vděčný. Tohle ve mně setrvá navždy. Nemám slov. Snažím se zpracovat to, co se právě stalo,“ řekl Antonelli.
Stal se prvním italským šampionem po 73 letech, kdy triumfoval Alberto Ascari. V pozici nejmladšího krále překonal Němce Sebastiana Vettela, který ovládl MS v roce 2010 ve 23 letech a 134 dnech.
„Je to neuvěřitelná sezona. Sdílet tyto stupně vítězů s Maxem a Lewisem je úžasné a těším se na další budoucí bitvy. Tento víkend jsem byl o něco napjatější. Jsem ale moc rád, že jsme to dotáhli do konce a teď si můžeme užít zbytek sezony,“ uvedl Antonelli.
Pilotovi „Stříbrných šípů“, který před závodem v Mexiku vedl o 123 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a o 124 bodů před Hamiltonem, stačilo k jistotě získat alespoň dva body. Titul by získal i ve chvíli, kdyby Russell ani Hamilton nevyhráli.
Nakonec triumfoval čtyřnásobný mistr světa Verstappen, vyhrál potřetí v sezoně a má třetí triumf z posledních čtyř závodů. V Mexiku, kde dnes startoval z páté pozice, dominoval pošesté a upevnil si zde pozici nejúspěšnějšího pilota.
Devatenáctý závod sezony zahájil z pole position Hamilton, sedminásobný mistr světa se ale ve vedení dlouho neudržel. Už v prvních zatáčkách na něj zaútočil týmový kolega Charles Leclerc a i díky výjezdu mimo trať ho překonal.
Hamiltona poté předjel i Verstappen a poukazoval na to, že by mu Leclerc měl za zkrácení tratě vedení přepustit. Vyšetřován byl i Russell za kolizi s Isackem Hadjarem.
Komisaři následně udělili Leclercovi pětivteřinovou penalizaci, Russell dostal trest deseti sekund. Monačan Leclerc sice zvyšoval náskok a jeho vedení narostlo ve 22. kole na pět sekund, více se ale už jezdci Ferrari zlepšit nedařilo.
Ve 28. kole zajel Leclerc do boxů, přičemž ho následoval i Verstappen. Než si Monačan odpykal trest a vrátil se, nizozemský jezdec Red Bullu ho překonal. Ve 44. kole absolvoval zastávku také Antonelli, který tou dobou kontroloval čtvrtou příčku.
O chvíli později havaroval Valtteri Bottas z Cadillacu, jemuž se rozpadlo zavěšení u levého předního kola a na trať vyjel safety car. Organizátoři přerušili závod kvůli opravě bariér, za Bottasem vyjela také sanitka. Finský jezdec nakonec odešel z vozu sám.
Závod byl takřka po tři čtvrtě hodině restartován a Verstappen udržel vedení před útočícím Hamiltonem. Antonelli se posunul na třetí místo před Leclerca, který předtím v úvodní zatáčce probrzdil. Verstappen byl sice vyšetřován za možné špatné postavení na startu, nakonec ale vyvázl bez trestu.
Dvanáct kol před koncem havaroval po souboji s Oscarem Piastrim Arvid Lindblad a na trať vyjel znovu safety car. I po dalším restartu udržel Verstappen vedení před Hamiltonem, stejně tak uhájil i čtvrtou příčku Leclerc před Landem Norrisem. Třetí Antonelli ztratil na vítězného Verstappena přes čtyři sekundy, po projetí cílem ale mohl slavit.