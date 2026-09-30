Haas se po sezoně rozloučí s Oconem. Není to můj konec ve formuli 1, věří závodník

Francouzský jezdec formule 1 Esteban Ocon skončí po sezoně v týmu Haas. Třicetiletý závodník o tom informoval na sociálních sítích, ukončení spolupráce potvrdil i tým. Jméno nástupce zatím stáj neoznámila.
„Opouštím tento projekt se vztyčenou hlavou. Jsem hrdý na své výsledky, kterých jsem dosáhl i za podmínek a okolností, které nebyly vždy z různých důvodů nejsnadnější a neměl jsem je vždy pod svou kontrolou,“ uvedl Ocon.
Rodák z Évreux absolvoval letos všech patnáct závodů, bodoval ve třech. Maximum zajel minulý týden v Grand Prix Ázerbájdžánu díky osmé příčce. V průběžném pořadí šampionátu mu patří 16. místo se sedmi body. Podle spekulací by ho mohl v týmu nahradit jednadvacetiletý Brazilec Rafael Cámara. Šampionát pokračuje o víkendu v Malajsii.
„Nyní se soustředím na další závodní víkend. Budu dál s týmem tvrdě pracovat, snažit se využít každou šanci a pokusím se dostat z auta maximální výkon. Do konce sezony zbývá ještě dost závodů a dám do toho všechno za sebe i svůj tým. Jsem stále motivovaný a hladový. Toto rozhodně není konec mé kariéry ve formuli 1,“ uvedl závodník.
Ocon debutoval v F1 v roce 2016 a v seriálu absolvoval zatím 195 podniků. Největší úspěch zaznamenal před pěti lety při triumfu v barvách Alpine ve Velké ceně Maďarska. V Haasu působí od loňské sezony, jeho týmovým kolegou je Brit Oliver Bearman.