Další úspěch českého autokrosu. Novotný obhájil evropský titul v kategorii Buggy1600

Autokrosař Jakub Novotný zakončil seriál mistrovství Evropy v Portugalsku stylově vítězstvím a obhájil titul v kategorii Buggy1600. Již o týden dříve se stal šampionem SuperBuggy Petr Nikodém a úspěch českých barev v seriálu korunoval Ladislav Hanák, vítěz kategorie JuniorBuggy.
Novotný musel o obhajobu titulu bojovat až do posledního závodu ME, druhého Malonea Feuilladea z Francie porazil v redukovaném pořadí o 30 bodů. Autokrosaři škrtají v každé polovině sezony jeden výsledek. Novotný slavil titul potřetí, nejlepší byl i v roce 2023. Před osmi lety ovládl i kategorii juniorů.
„Sezona byla super, užil jsem si každý závod. Začátek nebyl ideální. V německém Seelowě již čtyři roky po sobě nemám štěstí. Pak se to ale nějak zlomilo, v půlce sezony už jsme byli na dosah a v posledních závodech jsem se dostal do formy,“ uvedl Novotný pro facebookový profil autokrosar.cz. „Všechno šlo hezky. Přálo mi štěstíčko a držela i technika,“ dodal Novotný, který sezonu zakončil sérií čtyř výher.
V JuniorBuggy o titul tradičně bojují zejména Češi. Za Hanákem skončili Vojtěch Luňák, Martin Kolomý a Eliška Plná.