Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso se podruhé v kariéře zúčastní Rallye Dakar. V lednu bude na startu slavné soutěže v barvách týmu Aston Martin, které hájí také v královské automobilové třídě.
Alonso bude ve hvězdném týmu britské značky kolegou francouzské legendy rallyeového sportu Sébastiena Loeba, devítinásobného světového šampiona. Třetí vůz bude řídit loňský mistr světa v dálkových rallye Lucas Moraes z Brazílie.
Pětačtyřicetiletý Alonso už Rallye Dakar absolvoval v roce 2020 jako jezdec Toyoty a obsadil 13. místo. Stejně jako tehdy bude jeho navigátorem krajan Marc Coma, který slavnou soutěž pětkrát ovládl v kategorii motocyklů.
Start 49. ročníku je naplánován na 9. ledna v Portugalsku a pokračovat bude v Maroku poté, co pořadatelé museli z bezpečnostních důvodů přeložit závod ze Saúdské Arábie.
„Dakar 2020 byl jedním z nejnáročnějších a současně nejhezčích dobrodružství v kariéře. Mám před tímto závodem a před všemi specialisty (dálkových rallye) maximální respekt,“ řekl Alonso.
Za svoji prioritu přitom nadále považuje formule 1. „Ale jsem závodník a výzvy jako tahle jsou důvod, proč závodění miluju. A jsem zvědavý, čeho můžeme tentokrát dosáhnout,“ uvedl Alonso.
Při premiéře na Dakaru neměl angažmá ve F1, po návratu do elitního seriálu další start v rallye vždy pečlivě zvažoval. „Ale nakonec to bylo snadné rozhodnutí. Chtěl jsem výzvu přijmout naplno a nastoupit v jednom roce jak na Rallye Dakar, tak ve formuli 1,“ dodal.