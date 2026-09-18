Splnil se mi sen, dalším cílem je olympiáda, ujišťuje mistr světa v moderním pětiboji Lukeš

Modernímu pětibojaři Matěji Lukešovi se ziskem zlata na mistrovství světa v Číně splnil jeden z největších snů. Navzdory životnímu úspěchu na sebe tlak do budoucna nevyvíjí. Dalším cílem je kvalifikace na letní olympijské hry za dva roky v Los Angeles, řekl po návratu do Česka.
Lukeš koncem srpna na šampionátu v Kuej-jang vylepšil v individuálním závodě loňský bronz. Triumfem napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. „Určitě to byl jeden z mých největších snů. Vždycky jsem snil hlavně o olympiádě, což se snad ještě někdy povede, ale tohle bylo hned v závěsu, takže fakt splněný sen,“ řekl čtyřiadvacetiletý závodník.
Na MS jel v pozici světové jedničky, tlak ale necítil. „Ten na sebe vůbec nevyvíjím. Ze mě to vždycky spadne po kvalifikaci, v ní je největší pravděpodobnost, že člověk vypadne. V semifinále si už věřím dost. Po kvalifikaci jsem tlak necítil. Celkem jsem si věřil, že tam předvedu to, na co mám,“ uvedl Lukeš.
Nemyslí si, že se od něj budou čekat další podobné úspěchy. „To, že jeden závod vyhraju, neznamená, že v tom dalším budu ve finále. V závodech se pořadí neskutečně proměňuje,“ mínil Lukeš.
Jeho cílem v příštím roce je kvalifikace na olympiádu. „Jsou tam Evropské hry, extrémně důležité závody. Pak je finále Světového poháru, kde se ale kvalifikuje přímo jenom vítěz, takže tam je to obtížnější. Ale hlavně to bude o sbírání bodů do olympijského žebříčku, který začne příští rok,“ konstatoval Lukeš.
Po triumfu v Číně odjel se španělskou přítelkyní na dvoutýdenní dovolenou do Vietnamu a Thajska, domů se vrátil ve čtvrtek. Z letiště ho odvezla limuzína, v níž na něj čekal i jeho otec. „Dali jsme si sklenku šampáňa, bylo to super. Bylo krásné tátu vidět, byl dojatý. Poprvé se dokonce na závod díval živě, protože jinak je nervák, když se dívá. Vydržel a říkal, že ke konci byl v slzách. Myslím si, že je moc šťastný,“ řekl Lukeš, jenž bezprostředně po zlatém závodě věnoval úspěch právě otci a zesnulé matce.
O nejbližším programu má jasno. „V pondělí jdu na vytrhnutí osmičky, tak uvidím potom, jak na tom budu. Kdybych byl v pohodě, chtěl bych udělat túru, že bych sám šel tři dny, spal venku, když bude dobré počasí, což jsem udělal už před dvěma roky. Bylo to fakt super, hrozně jsem si to tenkrát užil. Jen doufám, že nebudou povodně v tu dobu jako posledně,“ uvedl Lukeš.