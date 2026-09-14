Projekt pro fanoušky bojových sportů Fight Expo Czech se poprvé představí v Česku

Na jednom místě během jednoho víkendu najdou příznivci bojových sportů tréninky a workshopy, vybavení a doplňky, značky a kluby, ukázky zápasů, soutěže i možnost potkat známé tváře bojové scény. Ve dnech 13.–14. února 2027 se na brněnském výstavišti BVV uskuteční nový velký projekt Fight Expo Czech.
Akce propojuje MMA, box, kickbox, grappling nebo muay thai a na jednom místě se potkají sportovci, trenéři, organizace a především fanoušci.
Účast už přislíbili Petr Macháček, průkopník thajského boxu v ČR a také Michal Novák, prezident České muaythai asociace.
Dorazí i Karel Scheinpflug, který v rámci boxerské scény i MMA spolupracuje či spolupracoval s předními českými bojovníky. Také o návštěvníky bude postaráno, což bude úkol youtubového kanálu Meziprovazy.
Za vznikem projektu stojí Michal Ricci Riczák, známý jako moderátor organizace Prime Fight Night.