Nikdy jsem se nepral, říká Kozma. Změnil, co se dalo, a chce zpátky titul

Čeká ho už padesátý zápas MMA v kleci, je rekrodmanem organizace Oktagon v délce držení titulu, a po smolném období se opět vrací na výsluní. David Kozma s přezdívkou Pink Panther utnul sérii tří porážek dvěma výhrami a 26. září chce na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, který s téměř šedesáti tisíci fanoušky drží světový rekord v návštěvnosti na MMA, přidat další s Němcem Christianem Eckerlinem.
Jak je pro vás důležitý zápas v Německu, kde bude ve Frankfurtu Eckerlina podporovat asi drtivá většina fanoušků v ochozech?
Pro mě je to hodně důležitý zápas, protože mám pořád v hlavě, že chci ještě znovu získat titul a Eckerlin je jedna z překážek, kterou na té cestě musím překonat. Moc se na to těším, protože před tolika lidmi jsem ještě nezápasil. Bude to super zkušenost.
Po Eckerlinovi byste už mohl jít na titul v Oktagonu?
To asi ne, ještě bude třeba porazit někoho ze špičky a pak na titul...?
Už jste někdy zápasil před tolika diváky?
Zatím jsem jich zažil nejvíc v pražském Edenu, kde jich bylo asi dvacet tisíc. Teď to bude třikrát víc. Ale viděl jsem přímo na tom stadionu zápasit Patrika Kincla. Nebojím se nikoho. Umím si to představit a už je asi jedno, jestli je to v Edenu, O2 Areně, nebo na Štvanici. Rozdíl bude asi ale hlavně v tom, že mi lidi nebudou fandit, a na to nejsem zvyklý. To bude problém. Ale budu na to připravený. Až budu nastupovat, tak ten prostor už moc vnímat nebudu, budu ve svém tunelu a soustředěný jen na zápas.
Takže by vás nemělo nic překvapit?
Může se stát, že až uvidím jeho nástup, tak může být všechno jinak. Ale mám za sebou tolik zápasů, že by mě nic překvapit nemělo. Poprvé budu v Oktagonu nastupovat v modrém rohu, takže nastoupím první, pak přijde Eckerlin. Všichni mu budou fandit, to by mi mohlo vlézt do hlavy. Ale připravím se na to, představím si to předem a bude to v pohodě.
Jste pořád rekordman Oktagonu v délce držení titulu, který jste měl přes čtyři roky a pětkrát jste ho obhájil. Pak ale přišly horší časy, teď jste po třech porážkách za sebou dal dvě výhry a chystáte se na třetí. Jak jste se oklepal z těch porážek?
Musel jsem změnit pár věcí. Změnil jsem gym, to byla největší změna. Vyměnil jsem kondičního trenéra, začal jsem spolupracovat s mentálním koučem a jedu nanovo a chci titul.
Spolupráce s mentálním koučem stále trvá?
Zhruba tři měsíce před zápasem s ním pracuju, každý týden máme sezení a makáme na tom. Nejdřív mě připravuje spíš obecně a čím víc se to blíží, tak přímo na konkrétního soupeře.
Nezasvěcený člověk by si řekl, že MMA je hlavně o síle a technice. Z jaké části je to také o hlavě, a to správně nastavené? A jak je těžké si tu hlavu udržet právě v kleci a před desetitisíci diváků?
Hlava je strašně důležitá, když ta není v pořádku, tak nefunguje ani tělo a je třeba být dobře nastavený psychicky. Mám za sebou už hodně zápasů a to všechno mi pomáhá, aby ze mě ta nervozita spadla sama.
V době, kdy jste byl po porážkách dost dole, se objevily úvahy o vašem odchodu do sportovního důchodu. Uvažoval jste o tom i vy?
Nějaké komentáře jsem četl, ale já měl v hlavě jen to, že je třeba udělat nějakou změnu, že konec kariéry ještě nechci, ale chci začít nanovo. Na to, abych končil, jsem ještě mladý.
Je vám čtyřiatřicet, Eckerlin je ještě o pět let starší, Vémola se vrací a je mu přes čtyřicet. Kolik je podle vás optimální věk pro špičkovou MMA?
Je to individuální. Záleží také na váhové kategorii, protože čím je vyšší, tak tím je odchod rychlejší. Třeba Kníže zápasil ještě v osmačtyřiceti. Já se cítím pořád mladý, pořád mám chuť vyhrávat a něco dokázat. A to je důležité.
Karlos Vémola mi před časem říkal, že bez prášků už ráno ani nevstane z postele, jak jste na tom vy?
Prášky nedávám, v tom jsem ještě dobrý. Líp se mi samozřejmě vstávalo v osmnácti, ale nejsem na tom tak, abych musel brát prášky každé ráno.
Takže jen občas...
Přesně tak.
Přišel jste do klece od juda, Eckerlin boxoval. Dá se říct, co je lepší průprava?
Já si myslím, že lepší základ pro MMA je judo, protože tam jsou ty prvky z wrestlingu. Ale každý si může myslet něco jiného.
Myslíte si, že třeba Lukáš Krpálek by ještě mohl vítězit i v MMA?
Už má taky svůj věk a v judu je spousta zlozvyků, které děláte automaticky. A myslím si, že už je pro něho pozdě udělat nějaký velký úspěch, ale pár zápasů by mohl dát. Jenže judisti MMA moc nemusí, takže si nemyslím, že by k tomu došlo.
Kdy vyrážíte do Německa a už jen ladíte formu, nebo ještě trénujete naplno?
Ještě tenhle týden jedu naplno, ale už to zmírňuji. A příští týden už bude takový odpočinkový, už jen ladit váhu a soustředit se na zápas a svůj výkon.
Musíte hodně shazovat.
Chybí mi ještě sedm kilo, což je v pohodě. Protože Eckerlin si řekl, že chce osmdesátku, takže v téhle váze se utkáme.
Pořád platí, že jste se kromě zápasů nikdy nepral?
Tak je to stále. Já nejsem konfliktní typ. Když už někam jdu, třeba jednou za rok do baru a dám si alkohol, tak jsem spíš v dobré náladě a ne, že bych po někom startoval. Nikdy se mi nestalo, že bych se dostal do konfliktu.