Zabystřan se chce zabydlet v elitě, nedostatek sněhu ovlivnil přípravu celého týmu

Nedostatek sněhu na evropských ledovcích výrazně zkomplikoval přípravu českých alpských lyžařů. Na soustředění do Chile tak vedle dospělých reprezentantů vyrazila i řada juniorů. Česká jednička Jan Zabystřan chce navázat na výsledky z minulé sezony a více se zaměřil na sjezd. Světový pohár začne tento víkend obřími slalomy v rakouském Söldenu. Ty budou podruhé za sebou bez české účasti. I kvůli tomu, že Adriana Jelínková se vrátila do nizozemských barev. O první český start se postarají Martina Dubovská a Elese Somerová v Levi, kde se 14. a 15. listopadu pojedou dva slalomy. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Zabystřan chce především podávat konzistentní výkony. „Základním cílem je udržet se v obou disciplínách v první třicítce Světového poháru, abych mohl startovat v nasazených skupinách. V super-G jsou moje ambice po minulé sezoně určitě vyšší. Chtěl bych se stabilně pohybovat v top 20 a na závodech, kde mi podmínky sednou a budu se cítit dobře, zkusit trochu víc riskovat,“ uvedl.
Za sněhem vyrazil už tradičně do Jižní Ameriky a s kempem v Chile byl spokojený. „Bylo tam víc měkkého sněhu, najezdili jsme kvůli tomu víc sjezdu. To je asi lepší, protože sjezd mi až tak nešel,“ poznamenal.
„Chci, abych jezdil trošku líp, aby to bylo čistší ve sjezdu, který je trochu specifický oproti super-G. Je to prostě víc hledání stopy, tlaku v oblouku, aby ho tam nebylo moc ani málo,“ doplnil.
Absolvoval téměř kompletní zátěž. „Trošku mě tam trápilo koleno, ale naštěstí tady v Čechách se to povedlo vyléčit. Odjezdili jsme 95 procent toho, co jsme chtěli. Myslím si, že Chile bylo fajn. Byly tam nějaké závody, ale ty jsou přípravné, zkouší se materiál, zkouší se různé změny,“ uvedl Zabystřan.
Vrcholem sezony bude únorové mistrovství světa v Crans Montaně. Jeho tamním maximem je zatím čtrnácté místo v superobřím slalomu v únoru 2025. Ve sjezdu ho čekají táhlé oblouky. „Neřekl bych, že to je pro mě úplně ideální sjezdovka. Právě i kvůli tomu jsme se na jaře snažili trošku trénovat tyhle dlouhé zatáčky, abych si to najezdil,“ řekl rodák z Kadaně.
Nová éra bez sněhu. Jaké jsou alternativy?
Poprvé v historii se v srpnu pro lyžování zavřely všechny evropské ledovce. „Nutí nás to posílat na zahraniční kempy do Jižní Ameriky i závodníky, kteří by se k tomu jinak nedostali,“ poznamenal sportovní ředitel úseku alpského lyžování Jan Fiedler.
Osobní náklady, které pro každého činily zhruba 250 000 korun, si mladí závodníci museli hradit sami ze soukromých zdrojů nebo za pomoci sponzorů.
Slalomářka Martina Dubovská kvůli špatným sněhovým podmínkám strávila většinu přípravy v evropských lyžařských halách. Ty začínají být jedinou možností pro závodníky na klubové úrovni a žáky. „Ten trend je dramatický, bude třeba hledat alternativní možnosti, třeba svahy s umělým povrchem,“ komentoval to Fiedler.
Lyžaři musejí škrtat
Úsek alpských disciplín vstupuje do nového olympijského cyklu s novým předsedou Martinem Štěpánem, který v květnu nahradil Ladislava Forejtka. Musel řešit fungování úseku poté, co lednový Světový pohár žen ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou zhruba 24 milionů korun.
„Všechno se zaplatilo, nic nedlužíme. Řešíme to tak, aby úhrada té ztráty neměla vliv na sportovní činnost. Máme předjednanou půjčku na další čtyři roky ze sportovního prostředí, díky níž se to rozloží,“ přiblížil.
Po sportovní stránce byl SP ve Špindlerově Mlýně úspěšný a mezinárodní federace FIS nabídla svazu další termín v roce 2028. „To jsme bohužel museli odmítnout, protože současný vzorec financování není funkční. Už teď jasně víme, že to dělat nemůžeme,“ řekl Štěpán.
V úvahu nepřipadá ani rok 2029, protože to se v Libereckém kraji koná zimní Evropský olympijský festival mládeže. „Není prostě pořadatelsky možné udělat ty dvě akce vedle sebe. To znamená, že první rok, kdy to můžeme dělat, pokud nám to FIS nabídne, tak je rok 2030,“ doplnil předseda.
O 20 procent nižší dotace
Svaz se navíc chystá na další škrty. Generální sekretář Jan Šindelář z jednání s Národní sportovní agenturou přišel s informací, že sportovním svazům zřejmě příští rok plošně meziročně klesne dotace o 20 procent. Všechny dostaly pokyn, aby své rozpočty připravovaly na úrovni 80 procent toho loňského. V případě alpských lyžařů to znamená pokles ze 35 milionů na 28 milionů korun.
Předseda Štěpán se domnívá, že ve spolupráci s resortním centrem Olymp a sponzory se to nedotkne reprezentace. „Ale bavíme se o juniorech a bavíme se o žácích. Dožene nás to za dva, za pět, za deset, za patnáct let, kdy ta děcka nebudou mít možnosti, co mají teď,“ varoval.