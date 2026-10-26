Vítězkou ankety Armádní sportovec roku se stala snowboardistka Maděrová

Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maděrová vyhrála anketu Armádní sportovec roku. V jubilejním 30. ročníku hlasování činovníků a trenérů Armádního sportovního centra Dukla předčila kanoistu Martina Fuksu a snowboardcrossařku Evu Adamczykovou, kteří už v minulosti anketu vyhráli.
Maděrové k prvnímu triumfu v anketě pomohl životní úspěch, když ve 22 letech v únoru ovládla na zimních olympijských hrách v Livignu paralelní obří slalom. Na olympijském trůnu vystřídala Ester Ledeckou, která v této disciplíně triumfovala na ZOH 2018 a 2022, ale tentokrát vypadla ve čtvrtfinále.
V anketě o nejlepšího sportovce resortního centra Dukla Maděrová ukončila kralování zástupců rychlostní kanoistiky, kteří ovládli předchozí tři ročníky. Získala 141 bodů a porazila o 41 bodů loňského vítěze Fuksu, který letos vyhrál na olympijské distanci 1000 metrů všechny závody včetně mistrovství světa a Evropy. O další čtyři body zpět byla díky stříbru ve snowboardcrossu vítězka ankety z let 2014 a 2019 Adamczyková.
V roce plném úspěchů obsadili i další pozice ve finálové šestici individuální mistři světa v olympijských disciplínách. Od čtvrté do šesté příčky se seřadili vodní slalomáři Jakub Krejčí a Tereza Kneblová a moderní pětibojař Matěj Lukeš.
Ocenění pro nejlepšího trenéra získal kouč Maděrové Evžen Mareš. Juniorskou kategorii ovládla atletka Nicole Krutilová, juniorská mistryně světa ve skoku o tyči. Nejlepším malým kolektivem jsou parašutisté Bonifác Hájek, Petr Chládek, Jiří Gečnuk, Miloslav Kříž a Oldřich Šorf.