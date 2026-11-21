Úvodní závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích vyhrál v Lillehammeru dvacetiletý Rakušan Stephan Embacher. Pětice českých reprezentantů se do dnešních závodů mužů a žen nekvalifikovala.
Embacher předvedl nejdelší skoky obou kol 141 a 140,5 metru. Zvítězil díky tomu jednoznačně o 12,1 bodu před domácím Norem Halvorem Egnerem Granerudem a připsal si druhou individuální výhru kariéry. Senzačně vyšel debut ve Světovém poháru Rakušanovi Raffaelu Zimmermannovi, jenž doskočil na třetí místo. Potvrdil tak výbornou formu Rakušanů v úvodním závodu sezony, mezi nejlepšími sedmi bylo pět zástupců této skokanské velmoci.
Ještě dominantnější byly Norky v závodě žen, jenž skončil jejich ojedinělým pětinásobným triumfem. Zvítězila Eirin Maria Kvandalová před osmnáctiletou Ingvild Midtskogenovou a Gydou Westvold Hansenovou. Pětinásobná mistryně světa v severské kombinaci Hansenová dosáhla mezi skokankami na první stupně vítězů ve Světovém poháru.
Tradičně pomalejší vstup do sezony měla Slovinka Nika Prevcová. Celková šampionka z minulých tří ročníků odstartovala loni v Lillehammeru patnáctým místem a dnes byla ještě o dvě příčky níž. Ještě hůř dopadl v mužském závodu její bratr Domen: úřadující vítěz SP doplatil na špatné větrné podmínky a nepostoupil z prvního kola.
Druhé individuální závody jsou v Lillehammeru na programu v neděli. Kvalifikovat se do nich pokusí Roman Koudelka s Davidem Ryglem a ženské trio Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Natálie Nejedlová.
Výsledky SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Výsledky SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Muži: 1. Embacher (Rak.) 278,0 (141+140,5), 2. Granerud (Nor.) 265,9 (127+139), 3. Zimmermann 259,6 (138+130,5), 4. Tschofenig (oba Rak.) 250,2 (132,5+137,5), 5. Sundal (Nor.) 248,3 (128,5+134,5), 6. Hörl (Rak.) 246,2 (129,5+136,5), ...v kvalifikaci 64. Koudelka, 67. Rygl (oba ČR).
Ženy: 1. Kvandalová 281,5 (135,5+130), 2. Midtskogenová 263,8 (122,5+130), 3. Hansenová (všechny Nor.) 263,1 (134,5+119,5), ... v kvalifikaci 44. Ulrichová, 46. A. Indráčková, 52. Nejedlová (všechny ČR).