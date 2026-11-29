Široká nabídka ze sezony zimních sportů na ČT sport pokračuje. Svůj závod za sebou mají snowboardisté Zuzana Maděrová s Kryštofem Minárikem, kteří získali bronz v paralelním slalomu. Johannes Klaebo triumfem v závodě na 20 kilometrů vyrovnal rekord Marit Björgenové. Finské Kontiolahti bude svědkem sprinterských závodů v biatlonu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
První nedělní český úspěch obstarali Maděrová s Minárikem
O první výrazný český zápis se brzy nad ránem tuzemského času postarali snowboardisté Zuzana Maděrová a Kryštof Minárik. Společně obsadili na Světovém poháru v Číně třetí místo v paralelním obřím slalomu smíšených dvojic.
Český tým ve vyřazovacích bojích ve středisku Snow Ruyi nestačil jen v semifinále na Švýcary Xenii von Siebenthalovou a Giana Casanovu. V malém finále pak v souboji o bronz porazil Kanaďany Aurelii Moisanovou a Arnauda Gaudeta. Zvítězili Němci Melanie Hochreiterová se Stefanem Baumeisterem.
„Jeli jsme tak trošku opatrně, abychom si pojistili místo ve finále. Ale i tak si myslím, že jsme jezdili dobře a osmé místo z kvalifikace bylo super,“ řekla Maděrová. „Jediná chyba, kterou jsme udělali, byla v semifinále. Stála nás velké finále, ale jeli jsme malé finále, kde jsme si to pojistili,“ doplnil Minárik.
Klaebo se dotáhl na Marit Björgenovou
Volnou dvacítku s hromadným startem vyhrál ve finské Ruce ve finiši Johannes Klaebo před krajany Emilem Iversenem a Haraldem Amundsenem. Klaebo vyrovnal svým 114. triumfem rekord Marit Björgenové.
Norové opět potvrdili svou dominanci v současném mužském běžeckém lyžování, když obsadili prvních pět míst. Nejlepším z českého týmu byl Mike Ophoff na 47. pozici, o šest příček za ním doběhl Matyáš Bauer. Závod vůbec nevyšel Michalu Novákovi, který odstoupil.
Sdruženář Oftebro porazil soupeře v běžecké části, skoky zhatil vítr
Kvůli silnému větru musel být zrušen závod sdruženářů na velkém můstku. Pro výsledek celého závodu byly použity výsledky pátečního provizorního kola. Vyhrál Jens Luraas Oftebro, který ovládl i běžeckou část. Jiří Konvalinka skončil třináctý, což je jeho nejlepší kariérní výsledek.