Čeští snowboardisté vstoupí do nové sezony v plné síle včetně olympijské vítězky v paralelním obřím slalomu Zuzany Maděrové a stříbrné snowboardcrossařky z únorových Her v Livignu Evy Adamczykové. Pro obě vrchol sezony přijde v březnu 2027 na mistrovství světa v Montafonu. V rakouském středisku by měla titul v obřím slalomu obhajovat dvojnásobná olympijská šampionka v této disciplíně Ester Ledecká.
Zatímco Ledecká bude jako obvykle kombinovat snowboardové závody s lyžařským Světovým pohárem, Maděrová je připravená na kompletní seriál. Třiadvacetiletá česká reprezentantka se cítí být ve formě, ačkoliv její přípravu v létě na pět týdnů narušilo blíže nespecifikované zranění ve spodní části těla. „Věřím, že už jsem zpátky tam, kde bych chtěla být. A jsem stoprocentně připravená na sezonu,“ řekla.
Triumf na únorových zimních olympijských hrách v Livignu dostal Maděrovou do pozice závodnice, proti které se každá soupeřka bude chtít vytáhnout. „Těším se. Vím, že ta sezona bude určitě jiná než ty předtím, ale je to pro mě výzva, na kterou se těším. Udělala jsem maximum pro to, aby byla povedená jako ty předtím, nebo ještě víc. Takže uvidíme, co přinese,“ dodala.
Vedle individuálních závodů bude jezdit i týmové soutěže s Kryštofem Minárikem, bronzovým medailistou z loňského juniorského mistrovství světa. „Já doufám, že bude tolerantní. Já se budu snažit jezdit co nejlíp a doufám, že nám to klapne, že přivezeme nějaké dobré umístění,“ uvedl Minárik.
Snowboardcrossaři byli bez sněhu
O víkendu 11. až 13. prosince začne Světový pohár snowboardcrossařům, kteří se v letní přípravě téměř nedostali na sníh. „Letos byly na evropských ledovcích výrazně nejhorší podmínky v historii. V létě zavřeli všechny ledovce,“ posteskl si trenér Marek Jelínek. Z finančních důvodů se nemohli vydat na jižní polokouli, takže se na ledovec dostali až na konci září v Saas-Fee. Vypomáhali si kondiční přípravou a trenér si pochvaloval, že tentokrát jeho svěřenci zůstali zdraví.
A to včetně třiatřicetileté Adamczykové, která bude pokračovat v kariéře. „Já jsem neměla nic jiného na práci,“ poznamenala s úsměvem dvojnásobná mistryně světa. „Dala jsem si větší pauzu na jaře. I když jsem si myslela, že třetí olympiáda mě psychicky nevyčerpá, tak soustředění na ten hlavní vrchol tam bylo. Ve druhé půlce května jsem se začala připravovat. Psal mi furt trenér, jestli přijdu do posilovny. Už mi přišel otravný, tak jsem šla. Ze setrvačnosti, ale s radostí,“ líčila Adamczyková.
Ve snowboardcrossové reprezentaci ji doplňují Karolína Hrůšová, Radek Houser, Kryštof Choura a Jan Kubičík. Ve freestyle snowboardingu jsou v reprezentačním A-týmu Laura Záveská, Jakub Hroneš a Kristián Salač. Na freeride se zaměří Šárka Pančochová.