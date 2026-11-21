Slalom Světového poháru v Gurglu vyhrála italská rodačka Lara Colturiová reprezentující Albánii a šest dní po 20. narozeninách se radovala z prvního triumfu v elitním seriálu. Česká lyžařka Martina Dubovská v rakouském středisku po zlepšení ve druhém kole obsadila 20. místo a poprvé v sezoně bodovala.
Colturiová byla dosud ve Světovém poháru devětkrát na stupních vítězů včetně úvodních dvou závodů této sezony, z nichž brala druhá místa. Stříbrná příčka jí patřila i po prvním kole v Gurglu, ale pak se posunula před Annu Swennovou Larssonovou, která nakonec obsadila s odstupem 30 setin sekundy třetí příčku. Za Colturiovou, jež vybojovala pro Albánii první triumf v SP v alpském lyžování, skončila druhá jiná Švédka Sara Hectorová.
Dubovská se do finálového kola dostala jako poslední třicátá. Druhé kolo tak zahajovala, a i když se dopustila několika chyb, posunula se konečným pořadím o deset míst vzhůru. Pomohl jí k tomu i výpadek šesti slalomářek. Získala tak prvních 11 bodů této sezony.
„Měla jsem v tom prvním kole štěstí, že jsem se dostala do druhého, protože ta jízda vůbec nebyla dobrá. Ve druhém jsem se snažila jet, co to dá, ale také jsem tam měla pár problémů,“ uvedla čtyřiatřicetiletá lyžařka.
Colturiová se po třech závodech v technických disciplínách dostala do čela celkového pořadí seriálu, kde vystřídala všestrannou Emmu Aicherovou. Němka po týden starém triumfu ve slalomu v Levi dnes obsadila osmou příčku.
Světový pohár žen bude pokračovat příští týden v americkém Killingtonu, kde by měla ve slalomu poprvé v ročníku startovat královna disciplíny domácí Mikaela Shiffrinová. V Gurglu se v neděli pojede mužský slalom.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Gurglu
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Gurglu
Ženy – slalom: 1. Colturiová (Alb.) 1:45,47 (51,94+53,53), 2. Hectorová -0,27 (52,31+53,43), 3. Swennová-Larssonová (obě Švéd.) -0,30 (51,70+54,07), 4. Hurtová (USA) -0,39 (52,25+53,61), 5. Aronssonová-Elfmanová (Švéd.) -0,93 (52,15+54,25) a Rastová (Švýc.) -0,93 (53,16+53,24), ...20. Dubovská (ČR) -2,70 (53,90+54,27).
Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Colturiová 180, 2. Aicherová (Něm.) 132, 3. Swennová-Larssonová 105, 4. Hectorová 100, 5. Ljutičová (Chorv.) 86, 6. Rastová 69, ...28. Dubovská 11.
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 40 závodů): 1. Colturiová 260, 2. Aicherová 192, 3. Hectorová 150 4. Moltzanová (USA) 120, 5. Ljutičová 110, 6. Rastová 109, ...38. Dubovská 11.