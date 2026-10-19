Skikrosařka Cholenská a akrobatický skokan Novak kvůli zdraví vynechají sezonu

Dvě ztráty před nadcházející sezonou pro freestyle lyžaře. Skikrosařka Diana Cholenská a akrobatický skokan Nicholas Novak vynechají zimní sezonu, aby doléčili zranění. Na tiskové konferenci úseku freestyle lyžování Svazu lyžařů ČR to řekl sportovní ředitel Daniel Honzig. Po operaci kolena je skikrosař Daniel Paulus, který by se ale chtěl do Světového poháru brzy zapojit.
Na začátku nového olympijského cyklu někteří reprezentanti zvolili delší rekonvalescenci, aby se mohli vrátit v lepší kondici. „Z důvodu dlouhodobých zranění se Diana Cholenská rozhodla na rok přerušit kariéru. Nicholas Novák se také rozhodl doléčit zranění z minulých sezon, hlavně bolest zad. Sezonu tak také vynechává a v A týmu bude jen Adéla Měrková,“ uvedl Honzig.
Ve skikrosu je v reprezentačním áčku pouze dvaatřicetiletý Paulus, který se zotavuje po operaci kolena. „Příprava byla pro mě naprosto fantastická, cítil jsem se v životní formě, takže pro mě bylo těžké, že to zranění přišlo. Jsou to tři týdny, co mi sešili meniskus. Snažím se rehabilitovat, postupně se dostávám do zátěže,“ řekl.
Nevylučuje, že by do Světového poháru naskočil hned od začátku, tedy v prosinci ve francouzském Val Thorens. „Takové minimum je pro mě před Vánoci italský Innichen. Tam bych určitě chtěl odstartovat, abych byl pak naplno připravený na lednové Světové poháry, kde mám své oblíbené tratě,“ doplnil.
Na zvyšování obtížnosti chce před další olympiádou pracovat akrobatická skokanka Měrková, která se v únoru zúčastnila OH v Livignu. První krok udělala už v létě. „Budu se pokoušet zařadit full, full, což jsou dvě salta se dvěma vruty. Už to má nějakou obtížnost v holčičí kategorii. Uvidíme, jak to půjde, ale cítím se připravená,“ řekla. Bude mít šanci závodit i na domácí půdě, protože v Tošovicích na Novojičínsku se uskuteční 6. a 7. února Evropský pohár.
Dva nové triky v létě trénoval také reprezentant ve freeski Petr Müller, který bude tradičně kombinovat disciplíny big air a slopestyle. Na první čistě seniorskou sezonu v boulích se chystá juniorský mistr světa z roku 2025 Matyáš Kroupa. V reprezentačním áčku bude společně s Markem Gajdečkou.
Jako první z freestyle lyžařů vstoupí do Světového poháru závodníci v disciplíně big air, kteří mají úvodní podnik naplánovaný na 26. a 27. listopadu do Innsbrucku. V akrobatických skocích začne Světový pohár až v lednu. Vrcholem sezony bude březnové mistrovství světa v rakouském Montafonu.